Joacim Jonsson var skeptisk på Vikings vegne før sesonginnspurten. Han tok feil og har lovet å gi seg selv en evig påminnelse om det.

Kristian Thorstvedt (t.h.) gratulerer Zlatko Tripić etter at sistnevnte sendte Viking opp i 1–0 under fjorårets cupfinale. Foto: Fredrik Hagen

Det gjensto ti kamper av fjorårets eliteseriesesong. Eurosport ga sine eksperter i oppgave å tippe hvor mange poeng de forskjellige lagene tok i løpet av de gjenstående kampene.

Ekspert Joacim Jonssons dom over nyopprykkede Viking var knallhard:

Laget ville havne på 12.-plass, med fire poeng på de siste ti kampene, mente den tidligere Fredrikstad-sportsdirektøren.

Han tok grundig feil. Viking endte til slutt på femte, takket være solide 20 poeng på de siste ti.

Daværende Viking-spiller Kristian Thorstvedt fikk med seg Jonssons spådom. Før de ti siste kampene foreslo han et veddemål dem imellom.

Skal la seg tatovere

De ble til slutt enige om at Jonsson ville vinne om Viking tok 34 poeng eller mindre. Dersom Viking tok flere enn det antallet poeng, ville Thorstvedt være vinneren.

Og taperen måtte selvfølgelig få en straff, men hva?

Eurosports reporter Jonas Bergh-Johnsen foreslo at vedkommende måtte tatovere Vikings endelige poengfangst på kroppen.

Viking sluttsum på 47 poeng gjorde Jonssons spådom til skamme. Kommer han nå til å holde det han lovet?

– Selvfølgelig. Jeg må jo det, som en mann av mitt ord. Vi må bare finne et godt og passende arrangement der det blir best mulig for andre og verst mulig for meg, sier Jonsson i dag.

Dermed vil han for alltid gå med et 47-tall på siden av overkroppen.

– Hehe! Jo, det virker jo som om han ikke tenkte helt klart da han kom med tipset sitt, skriver Kristian Thorstvedt i en SMS.

Den nybakte Genk-spilleren får neppe vært til stede på selve tatoveringsseansen, men håper han kan delta gjennom videochatten Facetime.

Joacim Jonsson er fotballekspert i Eurosport. Foto: Svein Ove Ekornsvåg / NTB scanpix

Knallsterk Viking-sesong

Det da nyopprykkede Viking-laget startet fjorårssesongen godt, men dabbet etter hvert noe mer av. De lå midt på tabellen da Jonsson kom med sin spådom.

– De kom inn i en dårlig periode. Jeg trodde ikke de skulle ha karakter til å løfte seg, sier Jonsson.

Utover høsten måtte han innse at det var feil. Laget plukket rikelig med poeng og så ifølge Jonsson ut «som en million». Thorstvedt, Zlatko Tripić og resten av laget avsluttet seriesesongen på imponerende vis, før det ble cupfinaleseier.

Det er fortsatt lenge til sesongstart, men Jonsson tror Viking kan hevde seg i kampen om bronseplassen bak Molde og Rosenborg. Signeringene av Yann-Erik de Lanlay og Veton Berisha er «fornuftige», men:

– Det blir ikke lett å erstatte Tripić. Han hadde en enorm påvirkning. De kommer til å savne ham i kamper der de stanger. Han kunne avgjøre på egen hånd. Men det er klart de kan kjempe om tredjeplass, sier Jonsson.

Kaptein Tripić forsvant til tyrkiske Göztepe i januar.

Thorstvedt med god start i Belgia

Også nevnte Thorstvedt forsvant etter den imponerende 2019-sesongen. 20-åringen ble i januar klar for den belgiske toppklubben Genk. Der har han allerede én scoring etter tre kamper.

– Alt er bra i Genk så langt. Jeg har fått gode tilbakemeldinger og vært mer involvert i kampene så langt enn hva jeg hadde håpet, så jeg er veldig fornøyd, skriver Thorstvedt.

Genks tekniske direktør Dimitri de Condé har i media rost nordmannen. Han mener Thorstvedt allerede har bidratt som en leder i garderoben etter at Sander Berge forsvant til Sheffield United i januar.

– Nå ser vi om andre ledere står frem. Det handler ikke alltid om alder. Kristian Thorstvedt har vært en leder både i garderoben og på banen fra dag én, sa Condé til Sporza, ifølge NTB.

Jonsson er enig i at hans overmann i veddemålet har startet godt.

– Det er viktig. Da blir det mye enklere å havne i varmen hos supporterne med en gang. Han er en utrolig klok og smart spiller, så i Belgia kan han løse det. Så får vi se hvordan det blir når han en gang skal ha større oppgaver.

