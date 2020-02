Thingnes Bøs brutale minner om VM-løypene: – Det var syre med stor «S»

Johannes Thingnes Bø møtte veggen i verdenscupdebuten i Antholz. Syv år senere er han så trygg på seg selv at han drar til VM med minimal høydetilpasning.

Johannes Thingnes Bø er favoritt til å bli VM-konge i Antholz. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

NTB-Stian Johnsen

Det skal sies at mye har skjedd siden stryningen for første gang fikk sjansen i et verdenscupløp i tynnluften i Nord-Italia.

Thingnes Bø har vunnet verdenscupen sammenlagt, tatt 44 enkeltseirer og sikret seg 17 medaljer i VM og OL.

I årets VM-løyper i Antholz har han gjentatte ganger vist konkurrentene ryggen. Fem seire er det blitt på ni løp de siste tre sesongene. Men minnene om det første løpet han gikk der, sitter fortsatt i.

– Ubrukelig

Thingnes Bø var juniorløper i januar 2013, men hadde fått bli med seniorlaget på tur for å lade opp til junior-VM i Obertilliach uken etter. Tilfeldighetene ville ha det til at han helt uventet skulle få sjansen i et stafettløp.

– Jeg var egentlig ikke god nok for verdenscupen da. Men Emil (Hegle Svendsen) og Ole (Einar Bjørndalen) ville ikke gå stafetten, og så ble både første- og andrereserven syke. Da var det bare meg igjen, mimrer Thingnes Bø overfor NTB – og fortsetter:

– Jeg tenkte «yes, når får jeg gå verdenscup». Men det endte med strafferunde etter stående skyting og en helt ubrukelig stafettetappe. Så det var en brutal debut i verdenscupen. Det var syre med stor «S». Noe helt nytt, sier han om stafetten der Norge ble nummer ti.

Johannes Thingnes Bø som verdenscupfersking i 2013. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix

Fakta Johannes Thingnes Bø i Antholz Dette er skiskytter Johannes Thingnes Bøs resultater på VM-stedet Antholz: 2018/19: Sprint: 1.-plass Jaktstart: 1.-plass Fellesstart: 2.-plass 2017/18: Sprint: 1.-plass Jaktstart: 1.-plass Fellesstart: 6.-plass 2016/17: Normaldistanse: 14.-plass Stafett: 2.-plass Fellesstart: 1.-plass 2015/16: Sprint: 8.-plass Jaktstart: 3.-plass Stafett: 3.-plass 2014/15: Sprint: 31.-plass Jaktstart: 22.-plass Stafett: 1.-plass 2012/13: Stafett: 10.-plass.

Form trumfer alt

For et par dager siden ankom Thingnes Bø VM-stedet der han etter hvert har skaffet seg mange førsteklasses resultater. Mesteparten av oppladningen har 26-åringen gjort på hjemmebane, mens lagkameratene har vært i høyden i to uker. Han var likevel ikke bekymret for formen da NTB møtte ham i Pokljuka etter siste verdenscupløp før VM.

– Jeg har gått bra i Anterselva (italiensk for Antholz) de siste årene, og da har vi pleid å reise søndag og deretter gå konkurranse torsdag eller fredag. Det har jeg løst bra, sier VM-håpet som ble pappa i januar.

– Hvorfor gjør du det så ofte bra i Antholz?

– Jeg tror jeg har gått inn til Anterselva hvert år med forholdsvis bra form. Og uavhengig av om du er god i høyden eller ikke, så tror jeg det går bra hvis du er i kjempebra form.

Johannes Thingnes Bø er klar for VM-konkurranser i vakre omgivelser i Nord-Italia. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Fakta VM i skiskyting Diverse fakta om verdensmesterskapet i skiskyting: Det første VM i skiskyting ble arrangert i Saalfelden i Østerrike i 1958.

I 1984 fikk kvinnene sitt eget VM i skiskyting. Fra 1989 har både kvinner og menn hatt samme verdensmesterskap.

Mixed stafett var med i VM for første gang i VM i 2005.

I VM i Östersund i 2019 ble parstafett (singel mixed) introdusert.

Norges første individuelle verdensmester i skiskyting var Olav Jordet fra Tolga, som vant 20 km i VM i 1965.

Verdensmesterskapet i 1965 ble for øvrig arrangert i Elverum. Dette var første gang at VM i skiskyting ble avholdt i Norge.

Den første norske kvinnen som vant VM i skiskyting, var Sanna Grønlid fra Høydalsmo. Dette var på fem km sprint i VM i 1985.

Norge er det landet som har tatt flest medaljer i VM i skiskyting gjennom tidene. Før årets mesterskap har Norge 197 medaljer totalt – 71 gull, 66 sølv og 60 bronse.

Den mannlige løperen som har tatt flest VM-medaljer, er Ole Einar Bjørndalen, med 45 medaljer, derav 20 gull, 14 sølv og 11 bronse. Emil Hegle Svendsen er på andreplass med 21 medaljer (12-6-3). Tarjei Bø er på åttende med 18 medaljer (9-1-8).

Blant kvinnene er det tyske Magdalena Neuner som har vunnet mest. Hun har 17 medaljer totalt, derav tolv gull, fire sølv og én bronse. Tora Berger ligger på sjetteplass med 18 medaljer (8-5-5), og Liv Grete Skjelbreid ligger på en sjuendeplass med 13 medaljer (8-3-2).

Sist gang VM i skiskyting ble avholdt i Antholz i Italia, var i 2007. Den gangen tok Norge sju medaljer – tre gull, to sølv og to bronse.

Antholz arrangerer i 2020 verdensmesterskapet i skiskyting for sjette gang.

Sju medaljesjanser?

Torsdag åpner VM med blandet stafett. Der er Thingnes Bø et sikkert kort. Han må også regnes blant favorittene på den første individuelle distansen, sprint, som går lørdag.

Stryningen er regjerende verdensmester på sprinten. Det samme er han på stafett, blandet stafett og parstafett. I Östersund i fjor tok han i alt fem medaljer (sølv på jaktstart), og om han har truffet like bra med formen i år, blir han en skummel mann i de norditalienske skogene.

Thingnes Bø utelukker heller ikke at han gjør som i fjor og går samtlige sju VM-distanser.

– Det er for tidlig å si, men ja. Jeg tror alle ønsker å gå alt, sier han.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 07:11

