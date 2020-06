«AaFK har sett ut som vettskremte førstereisgutter. Hvis ikke dette var en vekker, så skjønner jeg ingenting».

KOMMENTAR: At AaFK kunne tape mot både Molde og Kristiansund, var ikke helt utenkelig. Det handler mest om måten det har skjedd på.

Andreas Lie og AaFK har sluppet inn hele elleve mål på de to første kampene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fasiten etter de to første serierundene er enkel og brutal: To tap og 3–11 i målforskjell. Odd, Sarpsborg 08, Viking og Haugesund har også tapt sine kamper, men målforskjellen gjør AaFK akkurat nå til Eliteseriens dårligste lag. Det må vi kunne si er en god beskrivelse av situasjonen akkurat nå.

AaFK har sett ut som vettskremte førstereistgutter. Hvis ikke dette var en vekker, så skjønner jeg ingenting.

Jeg synes ikke det er overraskende at AaFK står med to tap, for Molde er Norges beste lag, mens Kristiansund er svært vanskelige å slå på bortebane. Det som er overraskende, er måten det har skjedd på.

Spillerne virker usikre på både seg sjøl og måten laget skal spille på. De fremstår som redde og gjør enkle feil, så savner jeg lederskap på banen. Hvem er det som tar en samling i bunn og får laget på plass når det brenner? Mot KBK var laget blottet for sterke ledere som tok ansvar. Er laget så avhengig av at kaptein Fredrik Carlsen tar tak?

Men hvis vi ser litt på inngangen til seriestarten, så kan noe av problemet ligge der. AaFK fikk kun spilt én treningskamp, mens motstanderne spilte både to og tre kamper. AaFK valgte å avlyse en treningskamp mot KBK på grunn av skadesituasjonen, og klarte aldri å finne en ny motstander. Det hadde de trengt.

Skadesituasjonen har gitt Lars Bohinen og trenerteamet ei stor utfordring. Både Jordon Mutch og Fredrik Carlsen skulle spilt viktige roller i laget. Det er også spillere som har kommet tilbake fra skader, som hadde trengt mer tid før de ble sluppet løs på banen.

Ståle Stålinho Sætre har, hvis vi tar med Sogndal-kampen, spilt i fire forskjellige posisjoner på tre kamper. Alle forstår at det ikke er ideelt, men han har tatt en for laget og spilt i andres skadefravær. Det har vært helt nødvendig, men det har ikke slått heldig ut.

AaFK er helt avhengig av at spesielt to nøkkelspillere leverer. Det har verken Niklas Castro eller Daniel Gretarsson gjort. Førstnevnte har vært nesten helt usynlig, han er blitt tatt ut av kampene og ikke vært i nærheten av nivået vi vet han har inne. Gretarsson skal være sjefen der bak, men han var tidvis ei rundingsbøye mot KBK.

I fjor var AaFK bunnsolide defensivt. Det var selvsagt i en divisjon under der et robust AaFK-mannskap sto unna det som kom. Nå blir laget lidende under manglende tempo i laget, i tillegg til at strukturen har slått sprekker.

Mot KBK var det strekk i forsvarstreeren, vingbackene var enten for høye eller for lave, så var det enorme rom på midtbanen som Sæthre, Nordli og Castro ikke klarte å dekke opp. Offensivt brant Haugen sjanser, der han burde scoret på minst én av dem.

Ideelt sett burde Castro blitt flyttet opp på topp sammen med Haugen, men utfordringen er hvem som skal bekle midtbaneposisjonene med skadefraværene som har vært der.

Det bør ligge an til flere endringer på laget når Brann kommer på besøk. Shaquill Sno hadde et positivt innhopp offensivt i starten av andre omgang, der han fikk vist fram tempo og teknikk. Han går trolig inn på laget. Daan Klinkenberg kan heller ikke vært langt unna sin første start.

Men nå handler det om å ikke få panikk. Ja, det AaFK har levert har vært langt unna det man kan forvente. Jeg skrev sjøl i en kommentar før seriestart at AaFK er et lag det er lov å ha forventninger til, et lag som kan overraske. Da tenkte jeg ikke helt på overraskelse i den formen det har kommet nå, men jeg står for min spådom.

Det er kun spilt to av 30 serierunder. Det er fortsatt tid til å snu dette, men AaFK må ha poeng i denne ukas to kamper mot Brann og Strømsgodset.

Det er ikke sikkert det er så dumt å møte et høytflygende Brann, når revansjelysten hos AaFK-spillerne bør være enorm.

