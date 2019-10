De kvinnelige Iran-supporterne kunne endelig møte opp på stadion og heie på sitt landslag. Vahid Salemi / AP / NTB scanpix

Tusenvis av kvinner fikk se Irans kvalifiseringskamp

For første gang på nesten 40 år fikk iranske kvinner torsdag lov til å se en offisiell fotballkamp fra tribunen.

NTB-AP

Kvinnene ble tildelt 4.000 av totalt 80.000 billetter, men var adskilt fra de mannlige tilskuerne. I tillegg hadde de egne kvinnelige politibetjenter på sin tribunedel.

De var likevel svært synlige, ikledd det iranske flaggets farger. Tilskuerne fikk se Iran vinne hele 14–0 over Kambodsja i VM-kvalifiseringskampen.

Iran hadde bannlyst kvinnelige tilskuere fra fotballarenaer siden 1981 og frem til torsdag. Den offisielle begrunnelsen var at kvinner måtte beskyttes mot den maskuline atmosfæren på arenaene og mot synet av utilstrekkelig tildekkede menn.

Satte fyr på seg selv

Kvinner har tidligere tatt seg inn på stadioner ikledd herreklær og løsskjegg for å unngå forbudet.

Forbudet mot kvinnelige tilskuere på fotballkamper havnet høyt på dagsordenen etter at den kvinnelige iranske fotballtilhengeren Sahar Khodayari (29) satte fyr på seg selv utenfor en rettsbygning og døde i starten av september.

Det gjorde hun etter å ha fått beskjed om at hun ville bli sendt i fengsel i et halvt år for å ha prøvd å snike seg inn på en fotballarena i Teheran forkledd som mann.

Disse kvinnene hadde god grunn til å smile torsdag. De fikk se en offisiell kamp fra tribunen, noe som ikke har skjedd siden 1981. Vahid Salemi / AP / NTB scanpix

Press fra FIFA

FIFA la press på landet og truet med straff dersom kvinner ikke fikk lov til å slippe inn på fotballkamper.

– Vårt standpunkt er fast og klart. Kvinner må slippes inn på fotballstadioner i Iran, sa FIFA-topp Gianni Infantino.

Til slutt ble det åpnet for kvinnelige tilskuere, i første omgang bare på landskamper.

I fjor fikk riktignok rundt 100 kvinner lov til å se det iranske landslaget under en vennskapskamp mot Bolivia. Men det var på begrensede områder og de fleste var slektninger av spillere og arrangører.