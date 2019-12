Suksessen vil ingen ende ta for Jarl Magnus Riiber. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Riiber ustoppelig nok en gang

Jarl Magnus Riiber tok sin femte strake verdenscupseier da han gikk alene over mål i Lillehammer søndag. Jørgen Graabak sørget for at det ble dobbelt norsk.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Riiber ledet verdenscuprennet i kombinert etter å ha landet 139,5 meter under hoppdelen. Ut i langrennssporet var verdenscuplederen fire sekunder foran østerrikske Franz-Josef Rehrl, som lå på andreplass etter hoppingen.

Det tok ikke lang tid før østerrikeren pustet nordmannen i nakken, og duoen i tet fulgte hverandre til det gjensto to runder igjen.

Deretter gjorde Riiber som han pleier og gikk inn til seier i ensom majestet.

Jørgen Graabak gikk inn til andreplass, 20,2 sekunder bak Riiber, mens Vinzenz Geiger ble nummer tre. Tyskeren var i mål 47,9 sekunder bak Riiber.

Norge kapret fem av de sju øverste plassene etter hoppingen. Jørgen Graabak som startet 55 sekunder bak lagkompisen gjorde det formidabelt på langrennsdelen.

(©NTB)