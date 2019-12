LEI SEG: Morten Gamst Pedersen beskriver stemningen i garderoben etter kampen som å gå på en gravplass. Rune Stoltz Bertinussen

Dette sier Gamst om TIL-fremtiden etter nedrykket

Morten Gamst Pedersen (38) beskriver stemningen i garderoben som å gå på en gravplass.

TIL – Stabæk 1–1

Morten Gamst Pedersen har opplevd mye i fotballen, både som TIL-spiller og utenlandsproff i Premier League.

Nedrykket med TIL, som ble et faktum etter søndagens kamper, er blant hans tyngste dager i sin nesten 20 år lange fotballkarriere.

– Hvordan vurderer du dette opp mot alt du har opplevd i fotballen?

– Det er knalltøft og det er en av de tøffeste dagene i min fotballkarriere. Jeg må nesten få det på avstand og sette ordentlig ord på det. Vi må lære av denne

følelsen, sier Gamst Pedersen til iTromsø.

– Hvordan er det å rykke ned med TIL?

– Det svarer for seg selv. Det er helt for jævlig. Det er vanskelig å beskrive med ord hvordan det føles. Det er over 30 kamper det skjer og det handler ikke

bare om i dag. Men det vi har levert har ikke vært godt nok. Vi er alle skuffet og lei oss. Det er en slags tomhet som gjør det vanskelig å finne ord. Det

er mange følelser i bildet, svarer Gamst Pedersen.

Vil fortsette karrieren

Gamst Pedersen sier at han vil fortsette karrieren.

– Jeg vil spille fotball videre. Neste år blir det knallhardt, fordi da kommer vi til å være den store 16. mai-kampen hver runde. Alle vil slå oss og det kommer til å bli mange tøffe kamper. 1.-divisjon er blitt mye bedre, men nå må vi få ting litt på avstand før vi starter opp igjen, sier veteranen og legger til:

– Jeg er glad i TIL og har lyst å spille fotball. Jeg elsker å spille fotball, og det vet alle. Men det er en av de tyngste i min fotballkarriere.

Spillerne gråt i garderoben

Flere av spillerne iTromsø pratet med etter kampen uttalte at det var en trykket stemning i garderoben, der spillere både gråt og var helt fortvilet.

– Det er som å gå på en gravplass, beskriver Gamst Pedersen stemningen i hjemmegarderoben etter kampen.

– Det er mye følelser og tårer og de tingene der. Det er ikke noe festfaktor der inne, fortsetter han.

Gamst Pedersen kom inn det 75. minutt, på et tidspunkt TIL jaktet desperat en scoring som hadde berget de plassen.

– Det er vanskelig. Vi skapte en del sjanser og de hadde en keeper som gjorde noen enorme redninger. Vi skulle gjerne avgjort det før. Jeg skulle gjerne gjort

hva som helst for å vinne i dag, sier TIL-veteranen.

– Det er tomhet

TIL-kaptein Simen Wangberg var også naturligvis langt nede etter kampen.

– Det er tomhet. Det er vanskelig å gi noen videre analyse, sier Wangberg.

– Hvordan var stemningen i garderoben?

– Folk reagerer forskjellig, men det er ingen som er glade, nei.

– Er dette det verste du har vært med på i din fotballkarriere?

– Det er det. Helt klart. Det er en helt fryktelig følelse. Tomhet. Hjelpeløshet. Skam. Skuffelse. Det kommer til å ta tid før jeg kommer over dette her. Men det er en ung spillergruppe med mye talent med fremtiden foran seg. Vi skylder klubben, omgivelsene og ta samling i bånn når vi starter opp igjen, svarer kapteinen.