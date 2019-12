Johannes Høsflot Klæbo kan komme til å unne seg en frihelg før jul. Terje Pedersen, NTB scanpix

Suksessen kan gi Klæbo-pause

Johannes Høsflot Klæbo gikk to av sine beste renn i karrieren. Det gikk så bra i verdenscupåpningen at han nå vurderer å ta frihelg for å trene.

RUKA: «Norja», «Norja», «Norja» sa programlederen på TV-sendingen som ble vist på stadion i Ruka. Stemmen var lagt i et lett sørgmodig leie. Vi som ikke kan finsk skjønte at han med noe som kan beskrives som lett oppgitthet, beskrev den norske dominansen under den store åpningshelgen for skisport, nordiske grener. Uansett hva det handlet om, hopp, kombinert eller langrenn, så sto det som regel en nordmann øverst.

Unntaket ble hjemmehelten Iivo Niskanen. Han vant lørdag, men ble parkert søndag av to fra «Norja». Og nå vil de begge vinne verdenscupen og sprade rundt på ski med gul trøye.

Johannes Høsflot Klæbo har tatt føringen i kampen om den gule trøyen i verdenscupen. Men Emil Iversen endrer ikke målsettingen. Han mener at han skal kunne ta den fra ham. Terje Pedersen, NTB scanpix

Fakta Verdenscupen før nyttår 7.–8. desember, Lillehammer: 15 km, kvinner (skiathlon), 30 km menn (skiathlon), stafetter 14.–15. desember, Davos: sprint (fri), 10 km kvinner (fri), 15 km menn (fri) 21.–22. desember: sprint (fri), lagsprint (fri) 27. desember: Tour de Ski starter i Lenzerheide og varer frem til 5. januar.

Må stille til start 35 ganger

Mannen som har vunnet verdenscupen de to siste sesongene, Johannes Høsflot Klæbo, var sterkest i spurten. Men Emil Iversen har tidligere i høst frimodig slått fast at han har som mål å vinne sammenlagt i mars. Etter rennene i Ruka er ikke den målsettingen endret.

Samtidig har Klæbo skjønt at han får konkurranse fra Meråkers beste skiløper til vinteren. Derfor ble det på med startnummer både tidlig og sent.

– Vi har vel sagt at jeg må gå rundt 35 renn for at det skal være mulig å vinne totalt, sa han etter rennet i Ruka.

Men han vet at skal han være i stand til å kjempe om seier i de 35 rennene, så må han være i form gjennom en lang sesong. Derfor vurderer han å ta seg en frihelg allerede før jul. I utgangspunktet hadde han tenkt å være med på alle verdenscuphelgene før Tour de Ski.

– Vi må finne tid til noen perioder med trening. Nå har jeg fått en veldig god start på sesongen, og da kan jeg kanskje unne meg å stå over en av helgene før jul.

Det blir i så fall snakk om at Klæbo ikke deltar i Davos eller Planica (kun sprint).

– Raskest gjennom tidene

Blir det snakk om frihelg kan det fort hende at Emil Iversen går inn i Tour de Ski som leder av verdenscupen. Etter Ruka-trippelen er det Klæbo som har overtaket i kampen om den gule trøyen. Han har nå 324 poeng, mens Iversen har 283 poeng.

– Det som har gitt meg troen på at jeg kan vinne verdenscupen, skjedde gjennom hele treningshøsten. Jeg har vært på høyde med de beste i alle intervalløkter hele veien, sa Iversen etter at han hadde tapt duellen mot Klæbo.

Han har ikke noe problem med å innrømme at akkurat det nesten var som forventet.

– Han er kanskje den raskeste skiløperen gjennom tidene. Da sier det seg selv at det er vanskelig å slå ham. Men jeg klarte jo holde meg på bakskien hans, så da er vel jeg den nest raskeste, sa Iversen med et glis.

Eirik Myhr Nossum er veldig godt fornøyd med det som skjedde i helgen. Han mener at Johannes Høsflot Klæbo gikk noen av karrierens beste langrenn. TERJE PEDERSEN, NTB scanpix

Eirik Myhr Nossum som har treneransvaret for Emil Iversen har registrert at 28-åringen fra Meråker har tatt skritt denne forsesongen.

– Jeg hadde nok ikke vært like enig om hans påstand om at han skal kjempe om gul trøye, dersom jeg ikke hadde sett det jeg har fått se denne høsten.

Beste i karrieren

Klæbo var ikke bare fornøyd med pallplasseringer og 290.000 i prispenger. Han var også svært fornøyd med måten han hadde løst oppgavene.

– Dette var ett av mine beste fristilsrenn i karrieren. Det gir selvtillit, sa han.

Lørdag gikk han ifølge trener Eirik Myhr Nossum ett av sine beste renn i enkeltstart. Da ble han nummer to, bare slått av klassiskspesialisten Iivo Niskanen.

– Utholdenhetsmessig er han kanskje på sitt beste noensinne. Jeg er imponert over det han presterer, men også det som hele laget presterer, sa Nossum etter den norske jubelhelgen.

Holund raskest

Ni nordmenn stilte til start. Alle kom inn blant de 16 beste. Pål Golberg ble tredje best av de norske løperne med en fjerdeplass sammenlagt i Ruka-touren.

Flere av løperne som hadde klusset litt i sesongstarten fikk det til å løsne i løpet av helgen. Blant dem Hans Christer Holund. Han hadde best tid på etappen. Det betyr at han får registrert det som en verdenscupseier og 50 poeng i sammendraget.

– Det er første gang jeg er best i et verdenscuprenn. Det er verdt å ta med seg, mente Oslo-gutten.

Hans Christer Holund var den raskeste mannen på jaktstarten i touren i Ruka. Han ble til slutt nummer seks sammenlagt. Terje Pedersen

Det gledet også sjefen for norske langrennsløpere.

– Han gikk en femmil i fjor som var skikkelig god. Det ble for tynt. Men i dag gikk han fort og godt. Det er veldig gledelig. I dag viser at han er tilbake helt der oppe.

Trener Nossum hadde ingen problemer med å være stolt, ikke bare av dem som hadde gått på ski.

– Det er all grunn til å skryte av løperne, men vi hadde fantastiske ski, så det er også all grunn til å skryte av dem som smurte skiene.