Karsten Warholm vant gull i Doha, men det holdt ikke til å vinne prisen som årets mannlige utøver i verden. Lise Åserud

Warholm hadde en forrykende sesong. Det holdt ikke til prestisjetung pris.

Både Karsten Warholm (23) og Jakob Ingebrigtsen (19) var nominert til priser under IAAFs galla lørdag, men begge måtte se seg slått.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Karsten Warholm kronet i oktober en fenomenal sesong med å bli verdensmester i Doha. Ingen klarte å slå Warholm i det som ble en festsesong for ham.

Nordmannen var nominert til prisen som årets mannlige utøver i verden, men måtte se seg slått av maratonløperen Eliud Kipchoge fra Kenya, som lørdag kveld mottok prisen under Det internasjonale friidrettsforbundets (IAAF) galla i Monaco.

Kenyaneren ble i oktober førstemann til å løpe et maraton under to timer.

De andre nominerte til den prestisjetunge prisen var stavhopper Sam Kendricks, 10.000-metervinneren Joshua Cheptegei, og 200-meterløper Noah Lyles.

Jakob Ingebrigtsen kunne også blitt årets gjennombrudd, eller «Rising star», men den prisen tok sølvvinneren fra 5000-meteren, 19 år gamle Selemon Barega fra Etiopia.

IAAF-avstemmingen ble gjort via en kombinasjon av eksperter og friidrettsfans verden rundt.