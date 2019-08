– Vi har en plan B dersom vi må bytte gress. Vi har siden 2002 hatt ti større konserter her før den i går (søndag), og vi har aldri måttet flytte en kamp eller bytte gress etter disse dersom det ikke var planlagt på forhånd, sier direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff i NFF til NTB.

Tirsdag skal den første vurderingen av gressteppet gjøres. I løpet av noen få dager blir det klart hva NFF bestemmer seg for.

Dekket til

Søndagskonserten gjorde at underlaget på Ullevaal var helt tildekket av plater i seks døgn.

Rammsteins konserter er ikke smårusk og krever noe av de mest omfattende sceneriggingene i musikkverdenen.

– Vi tar sikte på at det er bra nok tid til at det blir gode forhold til Malta-kampen. Skulle konklusjonen være en annen, så har vi en mulighet til å skifte gress, sier Graff.

Besøk fra Malta

NFF har en stående avtale om å få levert nytt gressteppe fra en leverandør på svært kort varsel. Det tar vanligvis bare noen dager etter at det er lagt til det er fullt spillbart.

Norge møter Malta i EM-kvalifiseringen 5. september. Noen dager senere reiser troppen til Stockholm og kamp søndag.

Den svenske nasjonalarenaen krever bytte av gressteppe hele seks-sju ganger i året. Det skyldes blant annet at det ganske ofte benyttes et tak over banen. Det skaper utfordringer for gresset.