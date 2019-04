Barcelona-stjerne roser Solskjærs innflytelse: – Han hjalp meg mye

OLD TRAFFORD: Da Piqué kom til Manchester United, var han en tenåring med hele karrieren foran seg.

Samtidig var Ole Gunnar Solskjær inne i sine siste år som profesjonell fotballspiller.

Onsdag kveld vender Piqué tilbake til Old Trafford som Barcelona-spiller. På Manchester United-benken er det Solskjær som styrer.

På pressekonferansen dagen før kamp roste Piqué sin tidligere lagkamerat.

– Jeg husker ham som en bra lagkamerat. Da jeg kom hit som 17-åring, var jeg veldig ung. Han var en av de rutinerte spillerne. Han hjalp meg mye med å tilpasse meg til en ny klubb, nytt land og ny by.

– Den gang var det mot slutten av karrieren hans, og han hadde noen skadeproblemer. Men du kunne se hans kvaliteter som målscorer, sier Piqué.

– Spiller mye bedre

Barcelona-midtstopperen sier at han «er veldig glad» for å se Solskjær som Manchester United-manager.

– Han gjør en veldig god jobb. De har vunnet mange kamper og spiller mye bedre, fastslår Piqué.

Piqué var i Manchester United fra 2004–2008.

Han kom fra Barcelonas ungdomssystem og vendte tilbake til Barcelonas førstelag.

– Jeg forlot familie og venner og kom hit på egen hånd. Jeg returnerte som en helt annen person, sier Piqué.

Han mener kampen på Old Trafford blir «veldig spesiell».

– Det er her jeg gikk fra å være en gutt til å bli en mann. Jeg lærte mye her, både på og utenfor banen. Jeg var her fra jeg var 17 til 21 år, og det er her jeg har mine første minner som profesjonell fotballspiller.

Liker ikke nåler

Under pressekonferansen et par timer tidligere sa Solskjær at Piqué kanskje var uheldig som ikke slo gjennom på førstelaget til Manchester United.

Samtidig som Piqué var i klubben, var Rio Ferdinand og Nemanja Vidic Manchester Uniteds stopperpar.

– Han var her da vi hadde kanskje verdens beste stopperpar, sa Solskjær.

Han beskrev spanjolen som en spiller som «kan lese kamper» og som «er god i luften», men også som en person som alltid smiler og ler.

Med et lurt smil fortalte Solskjær at han husker at Piqué ikke liker nåler.

Dét fikk Barcelona-stjernen spørsmål om på sin egen pressekonferanse.

Først skjønte ikke Piqué spørsmålet. Så lo han litt og sa han var overrasket over at Solskjær husket det. Men han innrømmet at han «har hatet det» siden han var ung.

– Møter et lag med tro

Solskjær var opptatt av at Manchester United-spillerne må holde oppmerksomheten oppe, at de må være oppmerksomme på Barcelona-spillernes magi.

Piqué mener det samme blir en nøkkel også for gjestene.

– Jeg venter en kamp der vi har ballen. De vil prøve å ta oss på kontringer med raske spillere som (Marcus) Rashford og (Romelu) Lukaku. Vi må passe oss for dødballer. Det er et engelsk lag, så de er sterke og høye. Vi må unngå de situasjonene, sier Piqué.

Barcelona-manager Ernesto Valverde mener Manchester United har langt mer å by på enn dødballsstyrke.

– Vi møter en motstander som har fått styrke av hva de gjorde i forrige runde i turneringen. De kommer inn i denne kampen med høy moral. Vi må være forsiktige.

Valverde sier at det foreløpig er usikkert om Ousmane Dembélé rekker kampen.