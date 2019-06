Med en egen stiftelse har Mats Zuccarello i flere år jobbet for at idretten skal være for alle. I fjor sommer samlet han en rekke NHL-stjerner til veldedighetskamp på et islagt Ullevaal stadion.

Onsdag kveld var rammene betraktelig mindre i gymsalen på Granstangen skole på Furuset i Oslo. Sammen med Ezinne Okparaebo, Norges raskeste kvinne, ga han av seg selv i treningslek med 15–20 jenter i barne- og ungdomsalder.

– Jeg er her for å lære, sa Zuccarello med et smil før Okparaebo satte i gang et par spenstøvelser.

Det var første gang de to idrettsstjernene møtte hverandre utover å bare være på hils. Møtet er startskuddet på et samarbeid mellom Zuccarellostiftelsen og Ezinne Athletics.

– Med dette vil vi dra det beste ut av hverandre, sier Okparaebo.

– Begge er opptatt av at idrett skal være for alle. Det er ikke alle i dette landet eller denne byen som har like store muligheter, skyter Zuccarello inn.

Morten Uglum

En slags barneoppdragelse

Nylig skrev Aftenposten om en undersøkelse fra Oslo idrettskrets som viste at det koster stadig mer å være en del av barne- og ungdomsidretten. Det skjer selv om de offentlige tilskuddene til idretten øker.

Forskere har påpekt at klasseskillen i idretten er blitt større. Zuccarello er opptatt av å stoppe trenden.

– I et land som Norge burde det nesten vært gratis å drive med idrett. Dette handler egentlig ikke om å skape idrettsutøvere, men å skape mennesker av folk. Det blir en slags barneoppdragelse, der man lærer seg å respektere andre og hvordan man skal være mot andre i både opp- og nedturer, sier Dallas Star-profilen og fortsetter:

– Nå er det ti «bomringer» for å komme inn til Oslo. Man kan ta noe av den kaken og gi til idretten innimellom. Vi er et velstående land som burde kunne tilby idrett til alle uansett hvor man kommer fra.

Morten Uglum

Vil senke terskelen

Lønninger til stadig flere betalte trenere har vært med på å gi økte treningsavgifter. Det økonomiske spranget er særlig stort når barn kommer i tenåringsalderen. Statistikken viser at det også da er mange som faller fra og slutter med organisert idrett.

– Det er noe jeg selv har merket med dem vi trener. Ting er blitt dyrere, og derfor ønsker vi å senke barrierene og terskelen slik at alle kan komme seg inn. Idretten bør være for alle uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og etnisitet, sier Okparaebo.

31-åringen liker ikke utviklingen med at barne- og ungdomsidretten blir stadig mer profesjonalisert og alvorliggjort.

– Det er greit å spisse for noen, men man må ikke glemme bredden og dem som vil være en del av fellesskapet uten at de nødvendig satser videre. Vi må prøve å få til at alle kan få gleden og tilgangen til idretten.

Morten Uglum

– Hvilken oppfordring har du til politikerne?

– Det er kanskje å ta dette litt på alvor og faktisk prøve å gjøre noe med saken. Om vi får myndighetene med på laget, ville det vært veldig bra. Da kan vi finne en mye bedre løsning, svarer Okparaebo.

Samarbeidet med Zuccarello går ut på at sistnevntes stiftelse skal bidra med treningsutstyr og betale avgiftene det koster for jenter fra Ezinne Athletics å satse videre. I løpet av det kommende året vil ti utvalgte få alle kostnader ved treningen dekket.