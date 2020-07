Bodø/Glimts seiersrekke brutt: Sløste med sjansene mot Stabæk

Nordlendingene er fortsatt ubeseiret i årets eliteserie, men måtte se seiersrekken bli brutt etter uavgjort mot Stabæk.

Mads Solheim og co. stoppet Bodø/Glimts seiersrekke. Foto: Fredrik Hagen

Stabæk – Bodø/Glimt 2–2

Dermed ender Bodø/Glimts seiersrekke på ti seire. Det er en tangering av Fredrikstads rekord fra 1951/52. Også de startet sesongen med ti strake seire.

Det så ut til at Kjetil Knutsens menn skulle sikre rekorden alene etter en tidlig 2–0-ledelse etter scoringer av Ulrik Saltnes og Kasper Junker.

Stabæk slo derimot tilbake, og sikret ett poeng etter mål av Mads Solheim og Oliver Edvardsen.

– Har mer enn nok sjanser

Dermed knepper Molde innpå forspranget til Bodø/Glimt. Moldenserne ligger nå tre poeng bak nordlendingene, men Glimt har langt bedre målforskjell.

– Vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre denne kampen. De er store. Hvis vi holder 2–0 i fem minutter til i første omgang, er denne kampen død og begravet, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

På spørsmål om det er irriterende at seiersrekken nå er brutt, sa han:

– Akkurat nå er det kanskje like greit, så slipper vi å høre mer prat om den rekken. For oss handler det om de samme tingene. Nå har vi spilt elleve kamper og holdt et stabilt høyt nivå. Dette var et lite hakk ned med tanke på et par mentale ting, men summen og antall kamper bruker vi mindre tid på, sa Knutsen.

Saltnes, som scoret 1–0-målet, tror laget ikke klarte å nullstille etter 3–1-seieren mot Molde.

– Det er en kjempeutfordring å nullstille til enhver tid. Vi har vært gode til det tidligere, men det klarte vi ikke nå. Det er veldig skuffende, sa Saltnes.

Ulrik Saltnes feirer etter å ha satt inn sin femte scoring denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen

Svak Sandberg

Kampen åpnet på forrykende vis. Allerede etter 23 minutter hadde de 200 tilskuerne på Nadderud fått se tre scoringer, dessverre gikk to av dem i feil nett etter svakt keeperspill.

Først stanget Ulrik Saltnes inn 1–0 etter et hjørnespark. Marcus Sandbergs fikk en hånd på ballen, men maktet ikke annet enn å forlenge ballen i nettmaskene.

Det var en svak involvering av Stabæk-keeperen, og det skulle bli verre.

Seks minutter senere fikk bortelaget frispark i skuddhold. Skuddet til Patrick Berg fikk en ekkel dupp som gjorde at Sandberg slo ballen ut i eget felt. Kasper Junker var raskest på returen og banket ballen i tverrliggeren og inn.

Gigantiske Glimt-sjanser

Det var en grusom start for hjemmelaget, og Stabæk-fansen må ha fryktet stygge sifre. I stedet skulle Stabæk slå raskt tilbake. Oliver Edvardsen svingte ballen inn i feltet. Mats Solheim fikk gå opp upresset og stanget ballen i nærmeste kryss.

I den første omgangen fikk Glimt flere sjanser til å øke ledelsen igjen.

Først kom Solheim til unnsetning med en lang tå. Deretter var Zinckernagel svært nære, og på en tredje sjanse vartet Sandberg opp med en flott redning etter at Jens Petter Hauge stjal ballen på egen banehalvdel og avsluttet selv.

På overtid kunne også Kasper Junker sette inn sitt andre for kvelden, men på nærmest blank kasse blåste dansken skuddet én meter over mål.

– Vi får for store avstander. Og så må vi ha intensitet og konsentrasjon. Det er budskapet. Det andre kommer, sa Knutsen i pausen.

Kornelius Normann Hansen jubler etter utligningen. Foto: Fredrik Hagen

Stabæk effektive

Stabæk slapp med skrekken på tampen av første omgang, og bare et par minutter ut i annenomgang sendte Zinckernagel nok et skremmeskudd.

Eliteseriens målpoengkonge hamret til fra 25 meter, men måtte se forsøket bli stoppet av metallet bak Sandberg. Samtidig som ellers så effektive Glimt sløste, var Stabæk effektive.

Etter timen spilt kom utligningen.

Tortol Lumanza slo en flott langpasning over Glimt-forsvaret. Der kom Kornelius Normann Hansen og satte ballen mellom beina på Glimt-keeper Joshua Smits og i mål.

Junker og resten av Glimt-spillerne fikk noen svære sjanser til å slå tilbake, men maktet ikke å sette inn en tredje scoring. Dermed er Bodø/Glimts første poengtap et faktum.