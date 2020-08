Direkte: Følg TILs kamp mot Sandnes Ulf og chat med Ronny Bratten

Ubeseirede TIL tar imot Sandnes Ulf på Alfheim stadion i kveld.

Tromsø møter Sandnes Ulf mandag kveld. Her har Sakarias Opsahl akkurat scoret mål under kampen mot Åsane tidligere i august. Foto: Marit Hommedal

Rogalendingene ligger på en sterk tredjeplass på tabellen, og trener Steffen Landro har freidig uttalt at TIL ikke er bedre enn at laget kommer nordover for å ta tre poeng.

TIL på sin side må unnvære viktige Kent-Are Antonsen og Mikael Norø Ingebrigtsen, som begge er syke.

Kampen starter kl 1800. Send inn kommentarer og livechat fra kl 16.45 til Ronny Bratten, som følger oppgjøret med TIL-fargede argusøyne.