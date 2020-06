Johaug om sammenligningen med Fossesholm: – Ja, herregud, den likheten ser jeg

Hun er utropt som den nye Therese Johaug. Helene Marie Fossesholm (19) er på sin første skikkelige samling med sin nye lagvenninne. Likhetstrekkene er mange.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En har mesteparten av karrieren bak seg. Den andre står foran sin karriere. Helene Marie Fossesholm (t.h.) er like gammel som Therese Johaug (t.v.) da hun kom på landslaget. Denne uken er de på samling sammen i Oslo. For første gang er 19-åringen på skikkelig samling med løperen som har vært forbilde opp gjennom oppveksten. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

BOGSTAD: Solfylt morgenstund, så smått badeliv i Bogstadvannet. På parkeringsplassen samlet norske langrennsjenter som har base i Oslo-området, seg til treningsøkt på rulleski.

Blant dem en veteran og verdens beste på vinterføre, Therese Johaug. Og så ferskingen Helen Marie Fossesholm. Det er første gangen de to er på landslagssamling som lagkamerater.

Lette i kroppen, kjappe i takten og et smil til alle. Likhetstrekkene mellom den gamle idrettshelten og hun som er spådd en minst like stor karriere, er mange.

For eksempel hvordan inntreden i verdenscupen var.

Fakta Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Fra: Dalsbygda i Østerdalen Bor: Oslo Sivil status: Samboer Klubb: Nansen IL Meritter: 1 OL-gull på stafett (Vancouver 2010), 1 OL-sølv (30 km fri fellesstart i Sotsji, 1 OL-bronse (10 km klassisk i Sotsji), 10 gull fra VM på ski (7 individuelt og 3 på stafett), 3 bronse og 1 sølv individuelt fra VM. 3 gull fra junior-VM Verdenscupen: Har startet 233 ganger og vunnet 73 renn (inkludert stafetter)

Fakta Helene Marie Fossesholm Født: 31. mai 2001 Fra: Vestfossen Bor: Vestfossen Klubb: Eiker Skiklubb Sivil status: Singel Meritter: 3 gull fra junior-VM Verdenscupen: har startet 3 renn i verdenscupen. Beste plassering: 5. plass på 10 km fri fellesstart i Falun i 2020

Helene Fossesholm (t.v.) og Therese Johaug. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Debutlikheten

27. januar 2007: Therese Johaug er 18 år, 7 måneder og 2 dager gammel denne dagen. Hun debuterer i verdenscupen med en 8. plass på 10 km klassisk i Otepää.

7. desember 2019: Helene Marie Fossesholm er 18 år, 6 måneder og 7 dager gammel denne dagen. (26 dager yngre enn Johaug). Hun debuterer i verdenscupen med en 18. plass på 15 kilometeren på Lillehammer.

Begge har tre gull fra junior VM. Begge driver annen idrett på si.

– Ser du «den nye Johaug» i Fossesholm? Er det likhetstrekk?

– Ja, herregud, den likheten ser jeg, svarer Johaug smilende etter at rulleskiøkten i Sørkedalen er over.

– Synes du sammenligningen med Johaug har noe for seg?

– Det høres kanskje dumt ut å si at jeg har likheter med verdens beste. Men ja, jeg gjør det. Jeg er offensiv, og det er også Therese, sier Helene Marie Fossesholm som ble 19 år i pinsehelgen.

Les også Derfor trener Norges beste skøytesprinter med sin argeste konkurrent

Therese Johaug (nr. 2) og Helene Marie Fossesholm (nr. 3) sammen med resten av Oslo-gjengen på landslaget under rulleskiøkten i Sørkedalen tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Offensivitet

Pål Gunnar Mikkelsplass har vært Johaugs trener de siste årene. Han er nå ansatt i Skiforbundet og kjenner godt til Helene Marie Fossesholm gjennom de aldersbestemte årsklassene. De tilhører begge samme skikrets.

– Offensiviteten til de to løperne er slående lik. Samtidig er det forskjeller. Helene er bedre på artisteri, for å si det slik, mens Therese har en enorm kapasitet. Men for all del, Fossesholms kapasitet er også god.

Les også Landslagskeeperen på vei mot stjernetilværelse – midt under koronakrisen

Like stort talent

Mikkelsplass ser store muligheter for at Fossesholm kan nå samme nivå som 31-åringen fra Dalsbygda som har vært et forbilde for henne gjennom hele oppveksten.

– Da hun tok medalje på tremila i Sapporo i 2007, var jeg bare seks år gammel og minnes det ikke. Men jeg husker at vi dro inn til Oslo og så VM-gullet hun tok på 30-kilometeren i VM på hjemmebane. Hun har helt klart vært en løper jeg har sett opp til, sier stortalentet fra Vestfossen.

Mandag og tirsdag fikk hun følelsen av hvordan livet blant verdens beste langrennsløpere er. På grunn av pandemien har langrennstoppene desentralisert samling på en tid hvor det vanligvis er snøtrening på Sognefjellet. Fossesholm fikk selskap av, i tillegg til Johaug, Heidi Weng og Ragnhild Haga fra elitelaget.

– Det betyr noe ekstra å være en del av laget. Jeg føler i høyeste grad at jeg er inne i varmen nå, sier hun.

Men det er ikke bare ferskingen som gleder seg over at det kommer en ung og sulten løper inn på laget.

Therese Johaug dro ikke rett hjem etter treningsøkt med landslaget. Da staket hun seg rett og slett hjem fra Sørkedalen og opp bakkene i Holmenkollen. Foto: Kurt BM Haugli

– Jeg har hørt om henne ganske lenge. Jeg tror det kan bli veldig moro å få henne inn på laget. Hun er tøff på øktene, offensiv, viljesterk og uredd, sier Johaugs når hun blir bedt om å karakterisere landslagets skårunge.

Sykkel og friidrett

Therese Johaug har det siste halvannet året prøvd seg litt som friidrettsutøver. Helene Marie Fossesholm er en talentfull terrengsyklist. Begge er klare på at nummer-to-idretten vil forbli det.

– Therese finner glede i å prøve noe nytt etter mange år med hard trening for å gå langrenn. Da er det artig å hente impulser fra noe annet. Jeg tror Therese kan få en «boost» av å drive med friidrett. Men det går ikke på bekostning av langrennstrening, sier trener Mikkelsplass.

– Jeg oppfordrer ikke Helene til å kutte ut sykkeltreningen. Hun har syklet mye, og dersom hun skulle erstatte syklingen med løping, kan det ble farlig for kroppen, sier trenerveteranen.

Les også Skokappløpet vekker oppsikt: Nå kommer nye «mirakelsko» til Norge

Ulikhetene

Den tidligere toppløperen har nå treneroppgaver rundt kvinnelandslaget i langrenn. Selv om han ser likhetstrekkene mellom Johaug og «den nye Johaug», vil han gjerne presisere at det finnes forskjeller mellom de to.

– Helene er kanskje bedre enn Johaug var teknisk som 19-åring. Men Johaug hadde enorm kapasitet, sier han.

Han vil ikke kåre en vinner i kampen om hvem som var den beste 18-åringen.