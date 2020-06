Iditarod-vinner Thomas Wærner endelig tilbake på norsk jord

Iditarod-vinneren Thomas Wærner og hundene hans er tilbake i Norge etter å ha sittet koronafast i Alaska siden han vant storløpet 18. mars.

Thomas Wærner kunne tirsdag sette beina på norsk jord, nesten tre måneder etter at han vant Iditarod-løpet i Alaska. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tirsdag ettermiddag landet hundekjøreren og de 16 hundene på Sola flyplass utenfor Stavanger etter en nesten 20 timer lang flytur.

– Det er godt. Det har vært veldig lenge, spesielt når du sitter og venter uten å vite en dato, sa Wærner da han møtte pressen.

Iditarod-vinneren kunne fortelle om en ganske bråkete tur, og at han til og med fikk styre flyet en time. Nå skal han endelig få møte kona og de fem barna etter svært lang tid.

– Jeg gleder meg til å se familien igjen, komme hjem og få tilbake livet, sa hundekjøreren.

Historisk bragd

Den 18. mars gikk Wærner i mål som vinner av Iditarod. Han ble den tredje nordmannen som har klart den prestasjonen. Robert Sørlie i 2003 og 2005 og Joar Leifseth Ulsom i 2018.

Wærner har i løpet av ett år vunnet alle de store hundekjøringsklassikerne: Femundløpet, Finnmarksløpet og Iditarod. Ingen har tidligere klart den bragden.

Thomas Wærner ankom tirsdag Norge i et 63 år gammelt DC-6-fly fra Braathens S.A.F.E. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tekniske problemer

Reisen hjem fra Alaska gikk i en 63 år gammel DC-6-maskin. Flytypen var det første i Braathens S.A.F.E.s tjeneste og skal etter flere år i Alaska plasseres ved Flyhistorisk Museum på Sola.

Første del av den nesten 6000 kilometer lange turen gikk fra Fairbanks til Yellowknife i Canada. Den første flighten ble avbrutt, og flyet returnerte etter 54 minutter på grunn av problemer med en propell.

– Turen var spennende den. Flyet gikk i stykker da vi begynte, så da tenkte jeg «fy fader, nå får vi ikke reist». Men en gjeng med mekanikere fikk heldigvis fikset det, fortalte Wærner.

Thomas Wærner da han vant Iditarod i mars. Foto: Marc Lester / Anchorage Daily News via AP / NTB scanpix

Lang tur

Problemet ble løst, og man kom i gang med den 4 timer og 40 minutter lange turen til Yellowknife. Etter et kort stopp for fylling av drivstoff startet den siste etappen på 14 timer og 55 minutter litt over midnatt norsk tid.

I en hastighet på litt over 400 kilometer i timen gikk turen videre over Canada, Grønland og Island til Stavanger.

Thomas Wærner med en av de 24 hundene som var med ham på flyturen fra Fairbanks i Alaska til Sola. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: Carina Johansen / NTB scanpix