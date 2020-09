Sørloths trener: – Hjertet hans er ikke i klubben. Vi må la ham dra

Trabzonspor-trener Eddie Newton sier han har gjort alt han kan for å få Alexander Sørloth til å bli værende i Tyrkia.

Alexander Sørloth ble toppscorer i sin første sesong i den tyrkiske ligaen. Nå går det mot en overgang for nordmannen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Under en pressekonferanse onsdag formiddag uttalte Newton seg om Sørloth-situasjonen.

Da sa han at både han og styret i Trabzonspor har gjort alt de kan for å få nordmannen til å bli værende i klubben i ett år til, men at Sørloth har bestemt seg.

– Vi har prøvd alt, men han har bestemt seg og vil dra et annet sted. Spillerens hjerte er ikke i klubben. Om han ikke ønsker å være her, må vi la ham dra og finne en erstatter, sa Newton.

Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu har tidligere bekreftet at klubben er i samtaler med RB Leipzig og Tottenham.

Tirsdag sa han i et intervju med Fanatik at de har satt en prislapp på nordmannen. Den er på cirka 320 millioner kroner.

– Vi skal få femti prosent av overgangssummen. Det har vært tilbud på 20 millioner euro, men ikke 25–30. Vi ønsker oss 15 millioner euro hver, sa Agaoglu.

Sørloth eies av Premier League-klubben Crystal Palace, men ble sendt på et toårslån til Trabzonspor i fjor. Planen er at de to klubbene skal dele overgangssummen.

