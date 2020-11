Norges vikarlandslagssjef røper: – Var redd jeg hadde mistet noen spillere

Natt til mandag annonserte Norges Fotballforbund at Norge skulle til Østerrike med et helt nytt landslag. Så oppsto ny dramatikk.

Leif Gunnar Smerud er vikarierende landslagssjef for Lars Lagerbäck. Det er han frem til onsdag kveld. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

I et intervju med Aftenposten røper Norges vikarlandslagssjef Leif Gunnar Smerud nye detaljer om hva som skjedde da et nytt landslag ble stablet på bena i løpet av helgen som var.

Allerede fredag kveld begynte Fotballforbundet å jobbe med en reserveløsning i tilfelle det opprinnelige landslaget ikke skulle få dra til Romania. Fredag kveld ringte vikarierende toppfotballsjef Truls Dæhli til Smerud som på den tiden befant seg hjemme oss sine foreldre i Stavanger sammen med sin datter.

– Da måtte jeg hive meg i bilen og kjøre til Oslo, sier Smerud.

Rundt klokken halv fire om natten var Smerud tilbake i hovedstaden. Formiddagen etterpå ble det opprinnelig landslaget nektet avreise til Romania. Spørsmålet ble om det var mulig å redde Romania-kampen med et reservelandslag. Men det gikk fort opp for Smerud & co. at det ikke var mulig.

Tankene gikk etterhvert over til Østerrike-kampen. Smerud satte seg ned og skrev en liste over mulige kandidater.

Til slutt hadde han 33 navn.

Leif Gunnar Smerud skal lede A-landslaget mot Østerrike onsdag. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Hvordan hente fotballsko i lockdown?

23.31 søndag kveld sendte Fotballforbundet ut pressemeldingen med overskriften «Norge reiser til Østerrike». Et nødlandslag med 18 spillere hadde takket ja og også fått klarering til å spille for Norge av sine klubber.

Men på Ullevaal og de mange hjemmekontorene fortsatte den intense jobbingen.

Hadde de vært for tidlig ute med annonseringen?

Natt til mandag, og bare timer før offentliggjøringen av den endelige troppen, kom nye utfordringer på løpende bånd.

– Det er krevende for Kristian Thorstvedt og Mats Møller Dæhli å få fatt i fotballskoene på stadion i et land med lockdown når de får beskjed i 24–01-tiden om at morgenflyet går klokken 06.00. Hva gjør en da? Da prøver en å løse det, sier Smerud.

Mandag formiddag var Mats Møller Dæhli på plass på Gardermoen. I bagen hadde han med seg fotballsko. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Ble oppringt midt på natten

Genk-proffene var langt ifra de eneste som opplevde hindringer på veien mot landskampen mot Østerrike.

– Jeg ble oppringt av Ghayas Zahid klokken ett-halv to. Han skulle fly, men var bekymret for et skjema man måtte skrive når man skal komme ut av Kypros. Det skulle fylles ut minst 48 timer før avreise, forteller Smerud.

– Håkon Evjen hadde fått for mange gule kort på U21-nivået og måtte sone om han skulle spille der. Måtte han det også på A-landslaget?

Derfor fryktet Smerud at han plutselig hadde en tropp på bare 14 spillere.

– Natten til vi skulle få guttene på flyet (natt til mandag, journ.anm.) var jeg redd jeg hadde mistet noen spillere, innrømmer han.

Men på Gardermoen mandag dukket de nye landslagsspillerne opp én etter én. Også Thorstvedt, Dæhli, Zahid og Evjen.

Belgia-proffene hadde fotballsko i bagen. Evjen ble avklart til å ikke måtte sone for A-laget. Og Zahid?

– Det ordnet seg. Skjemaet var for om han skulle inn i Hellas. Men dit skulle han bare i transitt, sier Smerud litt lattermildt.

Håkon Evjen på plass på Gardermoen mandag. Da var det avklart at han kunne spille kampen mot Østerrike onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Listen som ble mindre og mindre

I utgangspunktet hadde altså Smerud en liste med 33 navn som skulle kontaktes.

– Vi måtte gjøre en realistisk vurdering på reiseavstander, kvalitet, konkurranse og posisjoner. Vi kunne ikke holde for få eller for mange kort åpne. Vi måtte lage en bruttotropp, sier han om de 33 navnene.

Fra søndag morgen til søndag kveld gikk telefonene varme hos Smerud og hans team. Én etter én ble de 33 spillerne kontaktet, og underveis dukket det også opp et par navn til.

– Vi fordelte spillerne og begynte å ringe. Spørsmålene var: «kan det gå?, «er det aktuelt?», «vil klubben slippe deg?», «er du skadefri?» og så videre.

– Jeg vil berømme klubbene der ute som slipper spillerne på kort varsel og la til rette for det. Så klarte vi å samle 18, forteller han.

Parallelt med å få fatt i spillerne jobbet to håndrulle mennesker med det rent praktiske. Hvor spillerne skulle møtes og hvordan de skulle testes.

– Jeg tror vi hadde seks-syv stabsmøter den dagen og oppdateringer time for time. Så i løpet av søndagen nådde vi en beslutning som vi kunne formidle til lederne. De bestemte seg da for at dette gjør vi, erindrer Smerud som innrømmer at alt har skjedd så fort at tid og sted har gått litt i surr.

Om alle de 18 spillerne tester negativt på koronaviruset setter de seg på flyet til Wien tirsdag ettermiddag. Klokken 20.30 vil de avholde sin første og eneste treningsøkt før kampen som spilles drøye 24 timer senere.