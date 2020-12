Franske medier: Gérard Houllier er død

Den franske fotballtreneren Gérard Houllier er død, melder franske RMC og L’Équipe. Houllier har blant annet vært landslagssjef for Frankrike og manager for PSG og Liverpool.

MANAGER: Gérard Houllier, med armene slått ut, fra tiden som Aston Villa-manager. Foto: Fredrik Solstad

Houllier ble 73 år gammel. Ifølge L’Équipe returnerte han hjem etter en operasjon i hovedpulsåren.

Franskmannen hadde en beskjeden karriere som fotballspiller, men som trener og manager er han blant de største innenfor fransk fotball.

Allerede i sin første sesong med PSG i 1985/1986 ledet han klubben til deres første seriegull i Frankrike.

Etter tre år i PSG ble han assistentrener for det franske landslaget i 1988, en jobb han hadde til han overtok som landslagssjef etter et mislykket fransk EM i 1992. Det ble imidlertid ingen stor suksess, og etter at det franske landslaget ikke klarte å kvalifisere seg til VM i USA i 1994, trakk Houllier seg fra stillingen i 1993.

Sommeren 1998 ble han sammen med Roy Evans manager i Liverpool, et ansvar han fikk alene fra høsten 1998. Houllier var manager for den engelske storklubben frem til 2004 og ledet Liverpool til en trippel i 2001 - bestående av Ligacupen, FA-cupen og UEFA-cupen.

I løpet av tiden i Liverpool hentet han blant andre John Arne Riise, Vegard Heggem og Frode Kippe til klubben. Øyvind Leonhardsen, Stig Inge Bjørnebye og Bjørn Tore Kvarme var alle i klubben da Houllier overtok.

LIVERPOOL: Som manager i Liverpool hentet Houllier blant andre John Arne Riise til klubben. Foto: Erik Hannemann

Houllier tok over som manager i Lyon i 2005, hvor han ledet det franske laget til ligaseier to år på rad med blant andre John Carew på laget. Hans siste managerjobb ble tiden i Aston Villa, hvor han trakk seg etter å ha blitt syk på slutten av 2010/2011-sesongen.

Også i tiden i Liverpool ble han sykemeldt etter å ha blitt hasteinnlagt på sykehus med hjerteproblemer.

