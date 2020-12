Junker med hat trick da Glimt nådde 100 seriemål: – Fedt!

(FK Haugesund - Bodø/Glimt 0–4) Glimt-spiss Kasper Junker passerte Amahl Pellegrino på toppscorerlisten da han scoret tre - og det siste var Glimts 100. seriemål denne sesongen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Var det det 100. målet? Fedt! sa danske Junker til Eurosport etter kampen.

– Jeg må takke guttene i dag for å spille meg i gode posisjoner. Vi skal klare å score enda flere. Dette var en meget, meget profesjonell prestasjon. Vi holder nullen, og skaper sjanser i løpet av hele kampen, la han til.

– Kasper gjør en god kamp, og laget leverer bra. Det er sterkt å score 100 mål. Det er en vanvittig prestasjon, oppsummerte en fornøyd Kjetil Knutsen til Eurosport.

Artikkelen oppdateres.

SIKKER STRAFFE: Kasper Junker setter inn straffesparket, som også var det første målet i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

– Vondt å bli herjet med

Haugesund tapte 1–6 i Bodø i juni, og har dermed sluppet inn ti mål mot Glimt denne sesongen.

– Det er utrolig vondt å bli herjet med sånn som det der... Jeg har aldri spilt mot et så godt lag som er så flinke til å time bevegelser. Alt er så samkjørt i det offensive. Det er så vanskelig å stenge det av og lese det, sier FKH-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til Eurosport.

Seriemesterne var litt heldige og effektive som ledet 2–0 til pause, men i andre omgang kjørte Glimt fullstendig over FK Haugesund.

Det var Philip Zinckernagel og Kasper Junker som styrte det aller meste. Den første scoringen kom da Alexander Stølås felte Zinckernagel, og Junker scoret fra straffemerket.

Så økte Zinckernagel til 2–0 på et frekt frispark som Helge Sandvik i FKH-målet burde tatt. Da var det spilt en drøy halvtime, og hjemmelaget hadde vært på høyde med seriemesterne.

TAKKET FOR SEG: Christian Grindheim spilte sin siste hjemmekamp for Haugesund etter en lang karriere. 37-åringen var kaptein, men ble byttet ut etter 73 minutter. Foto: Jan Kåre Ness

Men i 2. omgang var det klasseforskjell. Glimt dominerte stort, hadde ballen definitivt mest og skapte det som var av sjanser.

Junker ordnet 3–0 etter 78 minutter, og ti minutter senere satte han inn sitt tredje for kvelden.

Han står nå med 25 scoringer, men på overtid sørget Ahmal Pellegrino for at også han har 25 mål da Kristiansud slo Odd 4–3.

Les også Pellegrino sikret tre poeng på overtid i en spinnvill fotballkamp

KVELDENS TRIPPEL: Kasper Junker setter inn sitt tredje, og Glimts fjerde, mål mot FK Haugesund og keeper Helge Sandvik. Foto: Jan Kåre Ness

Aldri tidligere har et lag klart å score 100 mål i løpet av én sesong. Rosenborg har foreløpig det høyeste målsnittet i en sesong. De scoret 87 mål på 26 kamper i 1997. Det betyr at Bodø/Glimt må score 101 mål for å toppe dette snittet på 3,35. De møter Viking hjemme på Aspmyra i siste serierunde.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid)