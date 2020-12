Arrangørene fortviler etter norsk nei: – Kan være slutten for Tour de Ski

Presidenten for Tour de Ski-arrangementet i italienske Toblach frykter konsekvensene etter at Norge vraket konkurransen. Langrennssjef Espen Bjervig erkjenner at valget er ekstremt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

BLIR HJEMME: Simen Hegstad Krüger og de andre norske langrennsløperne reiser ikke ut av Norge. Foto: Terje Pedersen, NTB

– På lang sikt tror jeg dette vil påvirke Tour de Ski sterkt – på en veldig negativ måte. Jeg vil gå så langt som å si at det kan være slutten for Tour de Ski, sier Gerti Taschler til VG.

Han forteller at de har jobbet med arrangementet i mange måneder og allerede pådratt seg kostnadene. Nå er han preget av at Norge har sagt at de ikke vil delta – og at også Sverige og Finland vurderer å trekke seg.

– Det er synd. Spesielt siden sikkerhetskonseptet, reguleringene fra FIS og vår egen helse- og beskyttelsesprotokoll er ekstremt streng. Derfor forstår vi ikke helt hvorfor lagene ikke vil komme til Toblach av sikkerhetsgrunner. Vi går ut fra at det også er et politisk aspekt som ligger bak denne avgjørelsen.

– Hvilket politisk aspekt sikter du til?

– Fra et politisk ståsted mener jeg at de gjerne vil prøve å bringe løp til Skandinavia, deres egne hjembyer, noe som definitivt ikke vil være positivt for Tour de Ski, sier presidenten for Toblach-arrangementet i Italia.

Store utgifter

Bruno Felicetti er president for arrangøren i Val di Fiemme, hvor Tour de Ski forflytter seg etter Toblach.

Han forteller om betydelige utgifter.

– Denne sesongen har vi 70.000–80.000 euro i ekstra kostnader for etappene av Tour de Ski her i Val di Fiemme. Samtidig vil vi ha 150.000 euro mindre i inntekter og et ytterligere økonomisk tap på rundt 200.000 euro, sier Felicetti til VG.

Han forteller at mange hotell er blitt reservert i sin helhet til deltagernasjoner og ikke vil akseptere turister eller andre gjester.

– Vi vil ha maksimal sikkerhet overalt. Covid-19-protokollen dikterer tester for alle akkrediterte personer, masker innen- og utendørs, sosial distansering, vi har ingen tilskuere og vi kan ikke ha noen arrangementer tilknyttet konkurransene, forklarer italieneren.

I ITALIA: Johannes Høsflot Klæbo avbildet under Tour de Ski i Toblach i januar i år. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Skuffet

Norge, Sverige og Finland har også sagt at de dropper verdenscuprennene i sveitsiske Davos til helgen. Kommunikasjonssjef Fabio Lechner tror det vil kunne bidra til å svekke langrennssporten.

– På lang sikt tror vi det vil bli vanskeligere å finne sponsorer. Langrenn mister attraktiviteten hvis ikke alle nasjonene kjemper om verdifulle verdenscuppoeng. Publikum ønsker å se de absolutt beste i verden, og mange av dem kommer fra Skandinavia. Jo mindre attraktiv sporten er, desto vanskeligere blir det å finne sponsorer, sier Lechner til VG.

Han er samtidig glad for at de får gjennomført verdenscuphelgen i vakre Davos.

– Vi ble skuffet det øyeblikket de skandinaviske landene annonserte at de ikke ville konkurrere i Davos. Så skiftet vi fokuset til nasjonene som faktisk kommer. Vi elsker langrenn og vil definitivt gjennomføre konkurransene selv om den nåværende situasjonen skaper mange utfordringer. Vi har kjempet til den dag i dag og vil fortsette å gjøre det til arrangementet er ferdig for å garantere en trygg konkurranse for alle involverte.

TOUR-DRONNING: Therese Johaug gikk inn til seier i italienske Val di Fiemme i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Et unntaksår

Langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund meddelte tirsdag at avgjørelsen om å stå over Tour de Ski var vanskelig, men at han mente det var den rette. Han skal ha tatt beslutningen etter å ha vurdert ulike faktorer som medisinske råd, smittefare for utøvere og støtteapparat - og forberedelsene til VM i februar/mars.

– En lege i dette vil være en rådgiver, så må jeg ta en beslutning basert på totalen. Jeg må se utøvernes side, internasjonal idrett sin side, samarbeidspartnere sin side og rådføre meg med langrennskomiteen. Det er ikke en beslutning som er tatt ut av det blå, sier Bjervig til VG.

LEDER: Espen Bjervig er langrennssjef for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Arrangørene er bekymret. Har dere tatt med konsekvensene for dem i vurderingen?

– Ja, vi har vært i tett dialog med arrangørene i Davos, Dresden og de i Tour de Ski. Vi skjønner at dette er tøft for dem. Men når det går på helse og valg rundt det, må vi ta de beslutningene som er riktige for oss. Det har vi gjort nå. Så må vi forklare det for alle som er involvert og blir påvirket.

– En av arrangørene frykter at Tour de Ski blir historie nå. Hvordan ser du på det?

– Jeg får ikke håpe at vi skal ha pandemi hvert år. Vi får satse på at vi kommer oss over denne runden nå og at vi er tilbake til neste år. Vi har tatt et tøft og ekstremt valg, men dette er et unntaksår, sier Norges langrennssjef.

PS: Tour de Ski starter i sveitsiske Val Müstair 1. januar og avsluttes i italienske Val di Fiemme 10 dager senere. Konkurransen har blitt arrangert 15 ganger tidligere. Norge har vunnet de syv siste årene på kvinnesiden, hvor Therese Johaug har tatt tre av titlene. Martin Johnsrud Sundby (2), Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo har ordnet totalt fire norske triumfer for herrene siden 2006/2007-sesongen.