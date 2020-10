Omdiskutert Premier League-forslag ble nedstemt

Premier League-klubbene har enstemmig avslått de omfattende planene som er lansert for en full omstrukturering av fotballen i England.

Premier League-klubbene har avvist forslaget om endringer på toppen i engelsk fotball - kalt "Big Picture". Her her Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjær sammen med Tottenham-manager Jose Mourinho. Foto: Carl Recine/Pool via AP / NTB

Planen, som er gitt navnet «Project big picture», ville gitt klubbene mer penger og de allerste største mer makt. Den legges nå død.

Liverpool og Manchester United har snakket varmt om endringsforslaget som ville gitt de 72 klubbene i English Football League mer penger. Samtidig ville de største klubbene fått betydelig mer makt.

Onsdag sa de 20 klubbene på øverste nivå i engelsk fotball nei til forslaget. Heller ikke fotballforbundet i landet vil gå videre med planen.

– Alle 20 Premier League-klubber er enstemmig blitt enige om at forslaget «big picture» ikke vil bli godkjent eller fulgt opp av verken Premier League eller Det engelske fotballforbundet (FA), ble det slått fast i en pressemelding.

Planen gikk i korte trekk ut på at Premier League skulle tilføre klubbene på nivåene under mer penger. I tillegg skulle toppserien slankes fra 20 til 18 lag. Toppklubbene ville videre fått betydelig mer makt. Bare seks av dem trengte å gi sin tilslutning for at endringene skulle kunne gjennomføres.

Selv om planen ble godkjent av de aller fleste av klubbene på nivå to, tre og fire, har planen blitt kritisert fra mange hold.

Tross onsdagens nei skal det jobbes videre «for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig fotballpyramide» i engelsk fotball.

Premier League er også klar med en redningspakke på 600 millioner kroner (50 millioner pund) i tilskudd og rentefrie lån til klubber på lavere nivåer som er i økonomisk fare som følge av viruspandemien.

