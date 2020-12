Zinckernagel om Watford-avtalen: – Kunne valgt steder med mer penger

Sesongens heteste spiller i Eliteserien kunne velge og vrake i tilbud, men valgte til slutt å signere en 5,5 år lang avtale med Watford. Debuten kan komme mot Ole Gunnar Solskjær & Co.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

SUVEREN: Ingen noterte seg for flere målpoeng enn Philip Zinckernagel i Eliteserien 2020. Foto: Fredrik Varfjell

– Jeg tror ikke jeg blir klar til kampen mot Swansea, men jeg håper jeg blir klar til kampen mot United i FA-cupen, sier dansken på FaceTime fra hotellet like ved Watfords treningsanlegg.

Henslengt på hotellsengen, i en positur som ville tvunget frem dobbelthaken hos de fleste av oss, forbereder dansken seg på en rolig nyttårsaften nordvest for London.

Det nye året byr på nye utfordringer for mannen som herjet i Eliteserien denne sesongen. De største utfordringene kan komme veldig raskt, for allerede 9. januar skal Zinckernagels nye klubb til Old Trafford for å møte Manchester United.

– Planen er selvsagt at jeg skal spille så fort som mulig, sier Zinckernagel om hvorvidt han er tiltenkt en plass i startelleveren.

STORMØTE: Marcus Rashford og Ole Gunnar Solskjær står klare til å ta imot Watford 9. januar. Foto: OLI SCARFF / X01348

VG skrev tirsdag at Zinckernagel var på plass for å sluttføre forhandlingene og gjennomføre den medisinske testen. Nå bekrefter han at alt er i boks.

Poengkongen i Eliteserien 2020 forteller også at klubben ikke bare ser på ham som høyrekant, men også som venstrekant og «tier» i rommet bak spissen.

– Det er en klubb med stort potensial. Den samlede pakken med deres ambisjoner, økonomi og mine muligheter for spilletid var best her, sier 26-åringen.

Han har signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2026.

– Jeg kunne valgt steder hvor det var mer penger. Jeg tenker mer sportslig over økonomi, men samtidig er det en veldig fin pakke jeg får over 5,5 år her i Watford.

Kantspilleren forteller at han hadde tilbud fra blant andre Tyrkia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Saudi-Arabia og masse i Øst-Europa.

– Det var klubber som Schalke i Bundesliga. Celtic var også litt involvert. Jeg måtte ta en avgjørelse før Brexit og jeg hadde den beste følelsen på Watford, sier han.

Jens Petter Hauge dro til Milan:

Fra 1. januar blir det nemlig svært mye vanskeligere for utenlandske spillere å få arbeidstillatelse i England.

Da inntreffer nye krav som at man må ha spilt et visst antall A-landskamper eller kamper i Champions League eller Europa League.

– Om jeg ikke tok muligheten nå, kunne det hende at jeg aldri fikk sjansen igjen. Det kunne være nå eller aldri. Det hadde selvsagt også noe å si, sier Zinckernagel.

– Muligheten for å kunne spille i Premier League vil være størst her i Watford, tror jeg. Det vil være en drøm som går i oppfyllelse å komme dit.

Han forteller at han ble sjokkert over sitt første møte med klubben.

– Fasilitetene er helt vanvittige. Kantinen er som en femstjerners restaurant. Det er en helt annen verden. På trening er det flere trenere enn det var spillere i Glimt, sier han.

VICARAGE ROAD: Watfords hjemmebanen har plass til over 22 000 tilskuere. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Zinckernagel har ikke lov til å trene med laget før 1. januar, men har hilst på både spillere og trener.

I Watford finnes blant andre William Troost-Ekong, som har en fortid i Haugesund.

– Han har jeg snakket litt med! Veldig fin fyr. Han har fulgt med en del på hva vi har gjort i Bodø/Glimt også.

Her scorer Zinckernagel mot nettopp Haugesund:

Dansken forteller at det var en tung avgjørelse å forlate de norske seriemesterne – og at han har felt noen tårer på veien.

– Jeg er veldig glad i klubben og i menneskene. Det er litt trist. Klubben har betydd sinnssykt mye for meg. En fantastisk trener, supre medspillere og jeg er veldig stolt over min tid i Bodø/Glimt. Det blir spennende å se hva de klarer i Champions League.

– Hvordan var det å gi beskjeden til Kjetil Knutsen?

– Det var selvfølgelig litt blandet. Jeg hadde en fin samtale med Kjetil og føler vi fikk rundet av på en god måte.

COACHING: Philip Zinckernagel har litt spøkefullt beskrevet forhold til Kjetil Knutsen som «hat/elsk», og at han er veldig takknemlig for alt han har lært. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hvilket øyeblikk husker du best?

– Turen til Milan, kampen mot Strømsgodset hvor vi spilte dårlig, men fikk medaljene. Det var også gøy da vi slo Rosenborg såpass suverent.

– Jeg tror nærmest bare hele reisen i seg selv har vært et stort høydepunkt, legger han til.

– Hva var det vanskeligste i denne prosessen?

– Den balansegangen mellom å være tålmodig og å til slutt ta et valg er vanskelig, men den avtalen jeg har fått i Watford er så interessant at jeg ikke kunne velge det bort.

– Kommer du til å anbefale noen andre Glimt-spillere?

– Hvis de spør meg, kommer jeg til å anbefale nærmest hele laget, ler han.

– Hvor mye hadde det å si at eierne til Watford også eier Udinese? Det kan jo gi muligheter senere?

– I første omgang er det bare Watford og mulighetene her. Det er interessant at eierne har Udinese også. De veldig dyktige de som styrer klubben, det er spennende.

– Hvordan ser du på at Watford nettopp har byttet trener? Endret det noe?

– Interessen deres var der en stund, men det ble mye mer interessant for meg med den nye, spanske treneren. Han er mer aggressiv og offensiv i spillestilen.

PÅSKRUDD: Xisco Munoz erstattet serbiske Vladimir Ivic. Her leder spanjolen sitt Watford i 1–0-seieren mot Watford. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Watford står kun med 24 mål på 21 kamper denne sesongen.

– Vi skal dominere og vinne kamper. Jeg må prøve å hjelpe til litt der.

– Det er vel ikke det verste stedet å bo heller?

– Å bo i London eller bo litt utenfor London er jo klasse, sier han – og får støtte fra sin norske kjæreste.

– Hvordan kommer Kasper Junker til å klare seg uten deg som samboer?

– Jeg tror ikke jeg har svaret på det. Du må nok bare ringe ham selv og høre. Det blir spennende å se om han klarer seg uten meg, ler Zinckernagel.

EKS-SAMBOERE: Kasper Junker og Philip Zinckernagel i leiligheten i Bodø. Foto: BJØRN S. DELEBEKK