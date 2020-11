Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold har lopper i blodet. Kjæresten lærte henne medisinen.

Ingrid Landmark Tandrevold sitter i lotusstilling. Vanligvis skjer det på morgenen etter frokost. Da begynner hun å meditere.

Ingrid Landmark Tandrevold får en egen ro over seg etter at hun har meditert. Foto: Jan T. Espedal

Kort om saken:

Skiskytterne forbereder seg til sesongstart.

Den nasjonale åpningen er avlyst på grunn av pandemien.

Første verdenscuprenn får i Finland 27. november

Det fungerer like bra om hun ligger på gulvet på soverommet eller i stuen eller på verandaen. Utøveren finner seg bare et sted som passer i leiligheten på Hovseter i Oslo.

Det viktigste for 23-åringen er tiden med avspenning, der hun kjenner at pusten kommer fra magen og at hodet får ro. De ti minuttene hjelper henne resten av dagen.

– Jeg var nyforelsket og tok til meg alt kjæresten sa som god fisk, ler Tandrevold.

Hun snakker om Trygve B. Markset, som senere skulle bli samboer. Han drev med noe hun aldri hadde vurdert – meditasjon.

Full av futt og fart

Kontrasten til ham var stor, selv om begge er svært naturinteresserte og gjerne bruker tid utendørs. Paret har leid seg en koie i Nordmarka og drar gjerne på fjellturer med randoneeski eller på beina når tiden er inne for det. Men der en av Norges beste skiskyttere liker å skravle, prate med folk og være høyt og lavt, er han en roligere type. Derfor ble det å meditere et fint verktøy for henne også.

Ingrid Landmark Tandrevold liker futt og fart. Et verktøy for å samle seg, har vært midt i blinken. Foto: Jan T. Espedal

– Jeg har lopper i blodet. Ting skal skje hele tiden. Det er en av mine utfordringer som idrettsutøver. Jeg må passe på å restituere godt nok og slappe av mellom øktene. Målet mitt har alltid vært å gjøre alt optimalt hele tiden. Det kan bli litt i meste laget. Hvis jeg legger meg og føler at jeg ikke har utrettet noen ting den dagen, gir det en dårlig følelse.

– Som så mange andre ting, ville jeg ikke se det selv, men jeg hadde behov for å kunne ta en pause en gang iblant. Nå fungerer jeg bedre når jeg gjør det.

Fakta Skiskyttersesongen 13.–14. november: Nasjonal åpning skulle vært arrangert på Sjusjøen. Den er avlyst og erstatningsarena søkes. Det kan bli renn i Trysil denne helgen. 27.–29. november: Kontiolahti, verdenscuphelg 30. november-1. desember: Kontiolahti, verdenscuphelg (erstatter Östersund) 7.–13. desember: Hochfilzen, verdenscup 14.–20. desember: Hochfilzen, verdenscup (erstatter Annecy/Le Grand-Bornand)

Måtte snu hodet

«Turen» i hodet kan være guidet, en stemme på øret som sier noe. Eller hun bruker bare egen tankekraft og prøver å gå gjennom hele kroppen. At den slapper av, at nakken ikke spennes. Av og til avslutter hun også med noen yogaøvelser.

– Jeg kjenner at jeg er til stede i min egen kropp, forklarer Oslo-utøveren som konkurrerer for bærumsklubben Fossum IF.

Meditasjon hver morgen har hjulpet henne til å lande.

– Jeg kan være høyt oppe før jeg kræsjlander, men hvis jeg får meditert om morgenen, føler jeg meg litt mer jordet.

Suksess! Ingrid Landmark Tandrevold tar sølv på sprint under VM i skiskyting 2019 i Östersund. Foto: Lise Åserud/ NTB scanpix

Så kom bedre resultater

Det aller viktigste som har skjedd, er at hun er blitt en bedre toppidrettsutøver av det. Resultatene kom da hun 20. januar 2019 endte på verdenscuppallen for første gang med 2. plass i fellesstart i Ruhpolding.

Sist sesong fikk hun «kjenne på ledertrøyen i ett kvarter», som hun selv sier.

Hun hadde plukket medaljer før det, fra EM og VM, men manglet stabilitet.

Da Tandrevold fikk orden på hodet og ble mer avspent, kjente hun på en ny hverdag.

Under VM i Östersund i 2019 ble det sølv individuelt, kun 9,7 sekunder bak verdensmester Anastasija Kuzmina fra Slovakia.

Det irriterer henne at hun ikke klarte å dra hjem den første seieren i verdenscupen i fjor, noe hun drømte om å gjøre i Holmenkollen i mars. Den konkurransen ble avlyst.

Fakta Ingrid Landmark Tandrevold

Født: 23. september 1996 Klubb: Fossum IF Bosatt: Hovseter/Oslo Sivilstand: Kjæreste Meritter: To VM-gull i stafett og ett sølv individuelt. Ett EM-sølv og tre bronse. ett NM-gull som senior, to VM-gull som junior, ett sølv og to bronse. Verdenscupen – tre annenplasser, og en tredjeplass individuelt.

Ingrid Landmark Tandrevold kom tidligere enn resten av landslaget til Beitostølen og trente sammen med herrelandslaget. Her får hun tatt en melkesyretest av landslagets manuellterapeut Helge Eriksen. Foto: Kurt BM Haugli

Noe har skjedd

Landslagsledelsen har sett at Tandrevold har forandret seg.

– Ingrid har vokst veldig som person de siste årene i måten hun angriper ting på. Det er ingen tvil om at hun har skutt bedre enn før, hvis vi ser på statistikken. Dessuten snur hun raskere på humøret fra negativt til positivt, sier landslagstrener Sverre Huber Kaas (35).

Han har ansvaret for kvinnene sammen med Patrick Oberegger. Deres erfaring er at meditasjon er lite utbredt i skiskyting.

Kaas mener at det aller viktigste er at Tandrevold selv føler at det har en god effekt. For da kan det faktisk fungere.

– Da vi tok over for to og et halvt år siden, opplevde vi at det skjedde noe rundt henne hele tiden. Hun var preget av det. Det var kjempestore bølgedaler. Hun snur raskere humøret tilbake fra negativt til positivt, enn hun gjorde tidligere. Bølgetoppene er blitt lavere, noe som har hjulpet både henne og laget. Meditasjon kan ha bidratt i utviklingen, men det er bestandig vanskelig å vite hva som skyldes hva.

Ingrid Landmark Tandrevold mediterer ofte. Foto: Jan T. Espedal

Usikkert levebrød

Tandrevold kommer til å fortsette med den daglige tankeflukten. Når skiskytter lukker øynene, kommer det frem bilder i farger. Hun ser for seg at hun har på seg gult, den gjeveste fargen for mange eliteutøvere.

– Akkurat ledertrøyen ga mersmak. Jeg vil gjerne føle at jeg er med oppi der, at jeg står på start hver gang og har en sjanse.

Det vil jeg prøve til vinteren også, selv om det ikke holdt hele sesongen i fjor. På mitt beste er jeg god nok, men jeg må stabilisere meg.

– Hvem henter du inspirasjon fra?

– Jeg er veldig nysgjerrig. Det er gøy å prate med folk om trening og andre ting, få mest mulig input. Så tar jeg det som trigger meg. Jeg blir veldig revet med i nye ting. Jeg tror for øvrig at man aldri er utlært, og tenker på det langrennsløper Martin Johnsrud Sundby sa til meg: «Det skumleste man kan være som toppidrettsutøver, er å være fornøyd.»