Flere av langrennsherrene har allerede forlatt Norge for å forberede seg til Tour de Ski i høyden.

– Jeg skulle gjerne hatt med Kristine nedover, det hadde vært hyggelig. Men hun kan ikke ta så tidlig juleferie, og det var ikke mer plass på hotellet. Vi guttene får prøve å lage en hyggelig jul, sier Simen Hegstad Krüger til VG.

For det er Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth og Jan Thomas Jenssen som holder Krüger med juleselskap i Lavaze i Italia. 200 kilometer derfra lader Klæbo opp til sesongens høydepunkt, Tour de Ski, sammen med samboeren Pernille Døsvik i Davos.

– Det er jo en fordel å ha en dame i leiren. Men Harald er flink på kjøkkenet, Simen tror jeg ikke er så flink, så Harald får styre Camp distanse herrer, sier Didrik Tønseth og ler.

MED TIL DAVOS: Pernille Døsvik skal feire jul i Sveits sammen med Johannes Høsflot Klæbo, her under VM i Planica sist sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norges tropp til Tour de Ski: Vis mer ↓ Margrethe Bergane, Kristin Austgulen Fosnæs, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Astrid Øyre Slind, Silje Therodorsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng. Harald Østberg Amundsen, Pål Goldberg, Jan Thomas Jenssen, Matz William Jenssen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl, Didrik Tønseth, Erik Valnes.

Klæbo dro til høyden med tre seire av tre mulig fra prøve-VM i Trondheim i bagasjen. Han satser stort på høydetrening og har vært i Davos sammen med samboeren tidligere. Klæbo gikk ut av landslaget i vår og visste ikke hvor landslagsløperne skulle i julen. Han ville uansett ikke valgt samme destinasjon som dem.

– Jeg er for så vidt glad jeg ikke skal ligge i Lavaze med tanke på høyde, jeg syns Davos er høyt nok. Det er dit vi skal tilbake i Tour de Ski, sier Klæbo.

PÅ PALLEN: Johannes Høsflot Klæbo vant 10 kilometeren i Oberstdorf under Tour de Ski foran Simen Hegstad Krüger (t.v.) og Didrik Tønseth sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lavaze ligger på 1800 meter, mens Davos er på 1550 meter. Klæbo legger til at det har sine fordeler å være flere som trener sammen også.

– Jeg velger Davos fordi jeg får trent godt og jeg vet maten er i orden der, det er fasiliteter for å gjør oppladningen best mulig. Fruen kan være med å bidra på laktattest og det ene eller det andre, sier Klæbo til VG.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum reiser ned til Tour de Ski sammen med resten av troppen 28. desember. Touren starter i Toblach lille nyttårsaften og avsluttes opp slalåmbakken i Cavalase 7. januar. Her er hele programmet.

– Det positive med å ha med fruen er jo at du har noen som hjelper deg med ting, lagkompiser optimaliserer for seg selv, mens fruen stiller opp for deg, sier Nossum.

Men landslagstreneren er sikker på at landslagsherrene får en sosial og fin jul sammen.

– Det er pluss å ha noen å trene sammen med. Disse guttene er mye på tur sammen ellers i året også, så jeg tror de gleder seg til jul. Nå får de med seg Jan Thomas, det tror jeg blir moro, sier Nossum.

Tønseth har en bekymring foran høydeoppholdet.

– Simen er et høydedyr, han er verdens beste langrennsløper i høyden, så det er vel en fare for at vi blir overtrent alle sammen. Vi må være strukturert og følge med. Kanskje Simen ødelegger oss med vilje, sier Tønseth og ler.