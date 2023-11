Valnes trakk også det lengste strået på fredagens sprint. Emil Iversen tok lørdag annenplassen foran britiske Andrew Musgrave på 10 kilometeren.

Iversen ble vraket på landslaget etter skuffende resultater forrige sesong. Derfor var dette en stor opptur for trønderen.

– Dette er bare en start, men det er artig å få bekreftet det jeg har følt på trening: At jeg er tilbake i godt, gammeldags slag, sier Iversen til NRK.

– Nå kan jeg senke skuldrene. I fjor var det veldig kjipt, fortsetter han.

Fjoråret var preget av en kropp som ikke fungerte og mye motgang. Nå ser fremtiden lysere ut – med et eget team.

– Jeg tror jeg har hatt godt av det etter mange herrens år på landslaget. Jeg skal love deg at vi satser hundre prosent, sier trønderen.

– Jeg har fortsatt troen på meg selv. Det har gjort at jeg har jeg villet fortsette, fordi jeg føler jeg har mer å gi. Jeg har mer å gi i skiløypa, understreker Iversen overfor VG.

FØRSTEPLASS: Erik Valnes vant 10 kilometeren på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Pilen peker virkelig i riktig retning, det er det ikke tvil om. Det lille jeg har sett av ham i høst og rapporten på ham er veldig bra. Jeg er ekstremt glad på hans vegne at han får en bekreftelse i dag, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

– Man blir ikke nummer to her uten å gå et godt skirenn. Han er ofte god på Beito, slår Nossum fast.

PALLEN: Emil Iversen (f.v.) Erik Valnes og Andrew Musgrave tok pallplassene på 10 kilometeren på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

Nå er spørsmålet om Emil Iversen får sjansen i verdenscupåpningen i Ruka den kommende helgen. Selv sier han at han er usikker på om han takker ja dersom tilbudet kommer på bordet.

– Jeg skal tenke på det iallfall, forsikrer Iversen.

Vinneren Valnes tror imidlertid at Iversen kommer til å takke ja – og tromsværingen mener trønderen bør få sjansen.

– Jeg håper virkelig det. Det var veldig artig at han er tilbake der oppe, sier Valnes til NRK.

Også Simen Hegstad Krüger lot seg imponere over Iversen lørdag:

– Det er en stund siden jeg har sett Iversen så rapp.

– Han har tydeligvis våknet til liv igjen, og det synes jeg er gøy å se. For han er en ekstremt god skiløper når ting spiller på lag. Det er gøy at han fremdeles har det, sier Hegstad Krüger til VG:

– Emil Iversen har absolutt gått seg inn i kampen om en plass i Ruka, mener NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Forrige sesong ble det ingen individuelle pallplasseringer på Iversen i verdenscupen. Mye av grunnen til det skyldes problemer med pusten, mener han selv.

– Jeg fant mange svar i vår med bihulene og sykdommen. Jeg fant ut hva som var problemet og hvorfor jeg gikk med håndbrekket på. Operasjonen i bihulene gjør at ting er litt mer åpent og jeg puster normalt, sier Iversen.

Valnes gikk inn til soleklar ledelse, over 43 sekunder foran David Thorvik. Emil Iversen kom imidlertid jaktende bak. Med 2,4 km igjen var trønderen halvsekundet foran Valnes.

– Her blir det drama hele veien inn, sa NRK-kommentator Jann Post.

Valnes’ avslutning var imidlertid råsterk. Til slutt var Iversen i mål 18,3 sekunder bak.

– Jeg hadde troen på at han kunne få det på slutten, men så var det jeg som gjorde det. Første-, andre- eller tredjeplass – for meg er det uansett en kjempeartig dag, sier Iversen.

1 / 3 SEIRET: Heidi Weng gikk et kjempeløp og tok seieren på 10 kilometeren på Beitostølen.





Heidi Weng (32) vant kvinnenes 10 kilometer, foran Astrid Øyre Slind (35). Margrethe Bergane (22) tok tredjeplassen.

Søndag avsluttes den nasjonale åpningen på Beitostølen med 20 km individuell start. Kvinnene starter kl. 11.30, mens herrene går kl. 12.55.