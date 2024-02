Northug imponerte stort i Norgescupen på Nes, og spekulasjonene om et «comeback» skjøt fart.

Flere har foreslått at Northug skulle få et såkalt «wild card» til VM i Trondheim neste år, men når VG spør FIS og Norges Skiforbund om det, svarer de slik:

– Jeg kan bare snakke for Norges Skiforbund. Det kommer ikke til å skje at man får et «wild card» til et VM. Vi kommer ikke til å gi Petter noen plass på bekostning av de vanvittig gode skiløperne vi har. Da må han kvalifisere seg på en eller annen måte, sier landslagssjef Ulf Morten Aune til VG.

Hvem har foreslått «Wild Card»-plass? Vis mer ↓ En «wild card»-løsning har blant annet blitt trukket frem av tidligere langrennsreporter i TV 2 - nå Nettavisen-kommentator - Ernst A. Lersveen . Han fremførte sine argumenter i NRKs debattprogram Dagsnytt 18 tidligere denne uken. – Noe sånt hadde trigget Petter noe skikkelig, og vi vet alle hva han er i stand til når han blir trigget. Da lurer jeg på: Er det mer å hente i Petter? Det hadde jeg hatt veldig lyst til å se, sa han. Lersveen mener Northug aldri hadde klart å kvalifisere seg på den ordinære måten. – Da er det å gi han en friplass, og med det mener jeg at han i løpet av neste vinter må bevise at han er god nok. Når vi kommer til siste uttak til VM, må han være ærlig på om han er klar eller ikke, sa Nettavisens kommentator. Vegar Kulset er sjef for sykkellaget Uno-X Mobility.Han følger langrennssporten tett blant annet som en av Johannes Høsflot Klæbos storsponsorer. «Det har aldri blitt gjort, noen vil sutre og si at det er urettferdig, men for sportens skyld bør FIS gi langrennssportens svar på Tiger Woods et «wild card» til VM i 2025 i Trondheim. Det ville hatt større verdi for langrenn enn for Northug selv», skrev han på X, tidligere Twitter.

Aune fortsetter:

– Vi har fem startplasser. Det som må være veien her er jo eventuelt å legge et press på FIS for å få et frikort nettopp fordi det er Petter Northug. Men jeg tror en del andre nasjoner som ville sett med gru på at vi skulle få stille med for eksempel seks stykker.

I FIS er stemningen akkurat den samme.

– Nei, det er ingen mulighet for et «wild card» til VM. Hver nasjon har en kvote på fire utøvere, i tillegg til eventuell regjerende verdensmester som har en personlig plass, skriver renndirektør i FIS, Michal Lamplot, til VG.

Dette kan gi Northug VM-plass Vis mer ↓ Hva må han gjøre? Han må mest sannsynlig prestere bra i den nasjonale åpningen på Beitostølen i november 2024 – som igjen setter ham i posisjon for å kunne gå verdenscup for Norge. Hvilke andre muligheter finnes? Han kan få friplass til verdenscupløp gjennom å vinne Norgescup/Skandinavisk Cup. Her går de «nest beste» langrennsløperne. Holder det å gå langløp og bli tatt ut til VM-femmilen? Nei, det blir usannsynlig. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sa også at det ikke holder å gå «turrenn». Hvor kan han teste seg på femmil før VM? I verdenscupen er det kun Holmenkollen nå i mars. Men for å bli med der, må Northug trolig gjennom et uttaksrenn, og det kolliderer med helgen for Vasaloppet. Det er denne sesongens store mål for Northug. Under NM på ski i Lillehammer i mars er det også femmil i fri teknikk. Må han gå for landslaget for å gå VM? Nei, både i verdenscup og VM har Norge anledning til å ta ut løpere utenfor landslaget. Hvem bestemmer om Northug får gå VM i Trondheim? Landslagssjef Ulf Morten Aune, fagsjef Per Elias Kalfoss og trenerne Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum.

Han sier at Northug betyr mye for langrennssporten og kaller karrieren til trønderen for fantastisk.

– Når det kommer til popularitet har langrenn nytt godt av ham, men vår konkurransestruktur er basert på prestasjoner og like viktig at en utøver blir tatt ut til konkurranse av sitt eget nasjonale forbund.

På VGs spørsmål om det finnes noen mulighet for at en frikort-løsning kan bli diskutert og klubbet gjennom i noen av FIS’ egne organer, svarer Lamplot slik:

– Jeg er enig i at det ville vært en enorm historie og betydd mye PR-messig for langrenn om han gjorde et comeback til VM i Trondheim. Men det er ingen diskusjoner om å lage frikort-løsning i VM-reglene bare for ham.

I Norges Skiforbund er landslagssjef Ulf Morten Aune «ekstremt imponert» over Northugs prestasjoner sist helg. Han mener oppmerksomheten er en gave for norsk langrenn.

– Men det er en bit derfra til å gå fort i verdenscup. Som er i en annen type løype og en annen setting. Men jeg kommer aldri til å avskrive den fyren der fra noe som helst, sier landslagssjefen.

Han håper Northug dukker opp på NM på Beitostølen i slutten av februar.

– Det er kanskje ikke det mest optimale programmet for Petter. Men det er blant annet en klassisk sprint. Jeg kan gjerne ringe Petter og be ham om å komme. Det hadde vært stort for NM på ski, om Petter i den formen han er i, hadde kommet dit. Det hadde alle satt ekstremt stor pris på.

Men det ligger ingenting sportslig i en god NM-prestasjon utover heder, ære, medalje og litt oppmerksomhet.

Det fungerer ikke som et uttaksrenn til verdenscup senere i vinter.

– Det er så mange som går fort på ski i Norge at vi må forholde oss litt til formalitetene. Det er vanskelig å kvalifisere seg til noe, sier Aune.

Han tror Northug først og fremst uansett satser mot Vasaloppet den 3. mars, noe Northug selv sa han vil gjøre i et intervju med VG dagen etter Norgescup-løpet.