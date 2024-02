UEFA-reglementet setter nemlig begrensninger på hvor mange utskiftninger man kan ha i troppen mellom gruppespillet og utslagsrundene.

– Jeg kommer aldri til å forstå den regelen om at vi kun får melde inn tre nye spillere. Jeg er tilhenger av like konkurransevilkår. Det er det ikke slik reglene er nå, sier Knutsen til Avisa Nordland.

Mens brorparten av Europa spiller fra sommer til sommer, har norske lag sesongslutt på slutten av året.

Følgelig er også utskiftningene større hos Bodø/Glimt enn hos eksempelvis Ajax. De møtes i Conference League-playoff i midten av februar.

TILBAKE: Jens Petter Hauge herjet for Bodø/Glimt i 2020-sesongen. Her er han fra et pressetreff i den nevnte sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I januarvinduet har Bodø/Glimt forsterket med blant andre Jens Petter Hauge, Håkon Evjen og Jostein Gundersen. De ble de tre nye navnene i troppen.

– Det er klart det er vanskelig. Vi valgte rett og slett de spillerne som var friske, sier Knutsen.

Spissen Kasper Høgh ble i høst signert fra og med årsskiftet. Han fikk ikke plass i troppen.

Det gjorde heller ikke backen Omar Elabdellaoui, som måtte registreres ettersom han ikke var en del av troppen i høst som følge av skade.

– Både Omar og Kasper er på veldig rett vei. Per nå har de likevel satt inn for lite i banken til å være aktuell for de to kampene som venter mot Ajax, sier Glimt-treneren.

NYSIGNERING: Kasper Høgh ble kjøpt fra Stabæk i høst. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Bodø/Glimt trener søndag og mandag i Bodø før de reiser til Gardermoen mandag ettermiddag.

Tirsdag flyr de til Marbella for å forberede seg til den første kampen mot Ajax i Amsterdam 15. februar.

PS! Bodø/Glimt er etter det VG erfarer interessert i å forsterke laget med landslagskeeper Egil Selvik. Førstekeeper Nikita Haikin er skadet. Ifølge UEFA-reglene kan man når som helst erstatte en målvakt dersom han er skadet i mer enn 30 dager. Dermed har Glimt muligheten til å registrere Selvik dersom de får fatt i Haugesund-keeperen.