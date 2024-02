– Jeg synes det er kjempeartig være med på dette prosjektet. Så det har ikke vært så mye tvil, sier Sander Sagosen til VG.

Fredag skrev han under på en ny avtale med Kolstad. Den varer frem til sommeren 2027.

Klubben sist sommer måtte kutte 15 til 20 prosent i lønningene til sine syv stjernespillere. Kolstads daglige leder Jostein Sivertsen opplyser at de har økonomisk vekst. Klubben er lukket om pengesituasjonen utad, men gir spillerne en orientering i kontraktsforhandlingene.

– Man har gjort noen innretninger nå i forhold til realitetene. Foten er satt i bakken. Så må man justere seg deretter, og så jobbe på videre, mener Sagosen.

Ifølge NTB hadde Sagosen en lønn på snaue seks millioner kroner netto i sin tidligere klubb Kiel. Han fikk neppe dårligere lønn for å vende hjem sist sommer. Så kom lønnsreduksjonen raskt.

Sagosen svarer ikke på VGs spørsmål om han må gå ytterligere ned i lønn i den nye kontrakten, men sier:

– Jeg er stolt og glad for å få være med videre. Det betyr mer enn kroner og øre for meg å få lov til å være med å bygge opp dette prosjektet.

Dermed har begge trønderne, hovedtrener Christian Berge og nøkkelspiller Sagosen, vært først ute med å gi Kolstad tillit i tre nye sesonger.

TØFT EM: Sander Sagosen i tapet mot Portugal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg håper alle ser at vi mener alvor med dette prosjektet. Det er ikke en «ettårsting». Vi vet at det er tøffe tider ute i markedet, men dette gir større forutsigbarhet og synergieffekter for årene som kommer, sier Sagosen.

Flere medier har meldt at Magnus Abelvik Rød har benyttet seg av muligheten til å hoppe av trondheimstoget. Men det er ikke bekreftet at han skal ungarske Szeged.

– Jeg håper så mange som mulig kommer etter. Jeg har troen på den gruppen vi har. Hvis noen ikke blir med videre, så har Kolstad kanskje ikke midlene til å erstatte spillere på kort sikt. Men på lang sikt så skal man klare det, hevder Sagosen.

Kolstad har slått storhetene Kiel og PSG i Champions League-debuten, men ligger før de fire siste kampene nest sist i gruppespillet.

– Vi har vist potensialet. Men ja, det er et stykke opp til de aller beste, både på spillerlogistikk og på prestasjonene. Med tid og ro så har jeg troen på at vi skal få det til, sier Sander Sagosen.

Norge leverte i januar sitt svakeste mesterskap på ti år med 9. plass i EM.

– Det var et brutalt EM, beskriver Sander Sagosen. Han scoret 26. Det er en voldsom nedgang fra 65 mål i EM 2020 og 43 i 2022.

– Det er litt tyngre å stå i noe sånt. Men både jeg og laget må stå rakrygget, sier han. Da Norge slo semifinaleklare Sverige i den siste kampen pleide han en lårskade.

– Var du skadeplaget under mesterskapet?

– Nei, jeg skal ikke skylde på noe. Vi traff ikke helt på samhandlingen og håndballformen. Vi klarte ikke å snu det da vi kom ut av kurs.

Sander Sagosen var på onsdag tilbake på banen med fire mål mot Fjellhammer. Søndag er det bortekamp mot Halden.