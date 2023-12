Den rutinerte norske kantspilleren har satt alle sine ni skudd i mål i VM. Men Viaplays-kommentatorduo var tydelige mot Sør-Korea søndag.

– Det er telemarksnedslag, kommenterte Daniel Høglund etter en Solberg-scoring.

– Hun er nedi meg begge beina og har gjort det egentlig i flere år, fulgte ekspert Gunnar Pettersen opp. Viaplay-duoen mente også at koreanerne flere ganger burde vært avblåst for samme forseelse.

– Sanna Solberg-Isaksen berørte hallgulvet før hun skjøt. Men mitt poeng er ikke henne. Min kritikk går på dommerne og lederne deres, sier Gunnar Pettersen til VG.

TRAMPET MOT ANGOLA: Sanna Solberg-Isaksen med foten i gulvet før ballen har forlatt hånden. Bildet er fra oppgjøret mot Angola i 2019-VM. Onsdag møter Norge igjen Angola. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Kjenner du selv at du er i gulvet før ballen forlater hånden?

– Egentlig ikke. Men jeg har hørt dette før, svarer Sanna Solberg-Isaksen.

– Det er mange kantspillere som du, på stillbilder, ser stå nedi. For meg er dette en rytme jeg har kommet inn i. Jeg har alltid trent på å henge lenge i luften for å få keeperen til å gjør den første bevegelsen. Men jeg kjenner ikke at jeg står i gulvet før jeg skyter, sier venstrekanten med 191 landskamper og 369 mål for Norge.

33-åringen er ikke kjent med hva Viaplay-duoen har sagt på lufta.

– Jeg har hørt at det er det bakerste beinet mitt går først i gulvet. Så det kan være at jeg skal prøve å løfte beina litt mer.

– Det er noe du ikke legger merke til?

– Nei.

COMEBACK: Sanna Solberg-Isaksen er tilbake for Norge i mesterskap etter at hun ble mamma i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Men har du en fordel av det?

– Jeg føler ikke det. Det er ikke bevisst. Jeg vet at det ikke er lov og skulle gjerne ikke hatt dette. Men jeg er over 30 år og det er en rytme jeg har hatt lenge. Det er vanskelig å endre det på grunn av at (skudd)armen har en bevegelse.

– Du ble dømt for å være i gulvet én gang mot Grønland. Kjente du det?

– Nei, det gjorde jeg ikke, svarer Solberg-Isaksen. Hun er skeptisk på å gjøre endringer på noe som har gitt henne suksess i mange år.

– Dette er en gedigen dommerutfordring, mener Gunnar Pettersen. Han påstår dommerne ofte bare konsentrerer seg om «satsen og mållinjen». Det vil si at de bare kontrollerer at spilleren før skuddet ikke «tramper» på seksmeterlinjen. Pluss om ballen går i mål.

NI VM-MÅL: Sanna Solberg-Isaksen har scoret på alle sine ni skudd i VM. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– De har blikket feil, mener han.

Viaplay-eksperten har i mange år irritert seg over at dommerne ikke ser at spillere skyter med foten nede i målfeltet. Dette er selvsagt ikke tillatt ut fra regelverket.

– Det er «smart» å sette foten ned i hallgulvet. Du får bedre tid, du får bedre vinkel på mål, og du får et hardere skudd, sier Pettersen.

Han trekker også frem den svenske kantspilleren Elin Hansson, som et annet eksempel.

– Hun lander og klistrer ballen opp i lengste hjørnet. Det er umulig å få den kraften om du ikke har foten i gulvet, sier Pettersen. Han har sett alle Champions League-kamper og mange av VM-kampene.

– Er det bevisst fra spillerne?

– Jeg lurer på det. Jeg ser det ikke på nasjonalt nivå, men det skjer i Champions League og VM, sier 68-åringen som har trent Norges herrelandslag i to perioder. Han mener dommerne bare har annullert et fåtall scoringer.

Dommersjefen i det Internasjonale Håndballforbundet opplyser til VG at nettopp disse situasjonene har vært et fokuspunkt for dommerne før VM. VG har sett dokumentasjonen.

– Dette er ikke en ny problematikk og det gjelder ikke bare kantspillere. Det gjelder like mye linjespillere og bakspillere i gjennombrudd, sier Per Morten Sødal til VG.

– Hva er det vanskelige for dommerne?

– At det går veldig fort og marginene er veldig små, svarer han. Sørdal mener dommerne i løpet av et par sekunder skal ha blikket tre eller fire steder.

– Det blir «split vision», beskriver han og legger til.

– Det er vanskelig å blåse for dette om du ikke er helt sikker som dommer. Men i VM så langt så har vi garantert over 10 sånne avgjørelser.

Sødal opplyser at fra tribuneplass i Stavanger så at Sanna Solberg-Isaksen fikk underkjent en scoring mot Grønland.

– Den var veldig klar, sier han.

Men dommersjefen er tydelig på at dommerne – tross videoeksempler – ikke blir gjort oppmerksomme på spesielle VM-spillere før kampene.

Norge fortsetter VM mot Angola i Trondheim Spektrum kl. 20.30 onsdag. Følg kampen på TV 3, Viaplay eller i VG Live.