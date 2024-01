– Jeg er langt fra sikker på at han blir noen god målscorer for Liverpool. Han er altfor keitete i avslutningene. Han virker litt stiv, repertoaret er for dårlig. Han viser for tydelig hvor han skal avslutte. Plutselig kan det løsne, men jeg er usikker på om det blir mange mål, sier Nils Johan Semb i Viaplay.

I studio etter kampen mellom Liverpool og Newcastle måtte studio innom Darwin Núñez. Bildene viste en svært skuffet spiss som ble byttet ut – igjen uten å score.

Liverpool skapte enormt med sjanser. xG på 7,27 er det høyeste som er mål i Premier League siden tellingen startet i 2010/2011-sesongen, ifølge Sky Sports.

Det ble til slutt fire scoringer, men ingen på Nunez.

Se alle sjansene til Núñez her:

Uruguayaneren svidde tre feite sjanser. Det gir 18 totalt. Flest av alle i ligaen – én bom mer enn Erling Braut Haaland.

Frisyrene er like – men forskjellene er store:

Nunez har bommet på 18 av 21 store sjanser. Kun tre har endt i mål.

Haaland har bommet på 17 av 28, men scoret på elleve.

– Fotball er som livet. Du må bare fortsette. Han er så viktig for oss i dag. Han binder opp forsvaret. Han var fantastisk. 99,99 prosent av alle spillere ville prøvd å tvinge frem en scoring, men han gir den heller til Salah. Jeg er «over the moon» fornøyd. Du kan ikke tro hvor lite vi snakker om det i garderoben, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et Viaplay-intervju.

– Darwin kommer til å score. Ingen trenger å bekymre seg for det, sier Klopp.

Kun Evertons Dominic Calvert-Lewin underpresterer mer i forhold til hvor mange han burde ha scoret:

Foto: sofascore.com

Likevel mener ekspertene at Nunez er svært viktig for Liverpool.

– Liverpool er veldig mye bedre når han spiller spiss. Han drar og sliter, og er et lite helvete å spille mot. Du venter jo bare på at det skal sitte et hat trick. Hvis han fortsetter sånn så går det ikke an over tid at han ikke scorer. Han er dyktig til alt annet enn å få ballen i mål, sier Pål André Helland.

«Det er selvsagt riktig å vurdere Darwin Núñez ut fra antall scoringer, fordi han er spiss på et topplag. Men det er enda mer riktig å vurdere han ut fra alt han tilfører laget utenom scoringer, fordi det er veldig mye» skriver Lars Tjærnås på X.

Tidligere Liverpool-bauta Jamie Carragher mener det er grunn til å være bekymret for Liverpool. Mohamed Salah, toppscorer i Premier League, reiser nå for å spille Afrikamesterskapet med Egypt.

Bak ham sliter Liverpool med å finne målscorere. Nunez er nummer to på Liverpools toppscorerliste med fem scoringer.

– De er ikke i god form foran mål og de er ikke verdensklasse foran mål. Det blir interessant å se hvem han putter i den posisjonen. Ingen ser ut som de har den rette balansen til å spille til høyre. Harvey Elliott kan være en. Det samme kan Dominik Szoboszlai. Men du kan ikke erstatte scoringene hans, sier Carragher i Sky Sports-studio.

Carragher mener samtidig at kampen mot Newcastle er det beste laget har prestert denne sesongen.

PS. Dominik Szoboszlai gikk av banen med en hamstringskade. Jürgen Klopp sier at de håper det ikke er en alvorlig skade som vil holde ungareren ute av spill.