Det fikk VG erfare under intervjuet med den franske fotballegenden.

– Kan Ole spille gitar eller bass? spurte Cantona retorisk.

Allerede på forhånd ble VG advart gjentatte ganger om å unngå å starte med fotballspørsmål, ettersom det kunne «forkorte intervjuet».

Men etter 17 minutter med prat om Eric Cantonas musikalske prosjekt, peilet samtalen inn på hans tidligere lagkamerat fra Manchester United.

I april kommer franskmannen nemlig til Norge. Den mytiske figuren er aktuell med livealbumet «Cantona Sings Eric – First Tour Ever».

Eric Cantona i Norge Vis mer ↓ 5. april: Forum Scene i Bergen

6. april: Kilden teater og konserthus i Kristiansand

7. april: Bærum kulturhus

På tre dager besøker han Bergen, Kristiansand og Oslo.

– Jeg har vært i Norge to-tre ganger og er veldig glad for å komme tilbake, sier Cantona til VG, og spør om april er en fin tid å besøke Norge på.

– Jeg elsker å reise og møte folk fra ulike land og ulike byer i landet. Selv i samme by er hver kveld veldig forskjellig, fordi folk er helt ulike, sier 57-åringen.

Under intervjuet kommer det tydelig frem at Cantonas mål med musikken er «å uttrykke seg».

Mange fotballspillere har pekt på at livet etter fotballen kan være utfordrende når hverdagen i mange år har vært å spille foran titusenvis av mennesker hver eneste uke.

– Det verste er ikke å slutte med sport. Det verste er å ikke ha muligheten til å uttrykke seg artistisk. Artisteri er veldig subjektivt. Folk vil si at «han er et kunstverk», andre vil si at det ikke er kunst, sier Cantona.

Hvem er Eric Cantona? Vis mer ↓ Hvor er han fra? Han ble født 24. mai 1966 i Marseille og scoret 20 mål på 45 landskamper for Frankrike. Hvorfor ble han Manchester United-legende? I løpet av fem år i Manchester United vant han fire ligatitler og to FA-cuptitler. Han vant ligaen på første forsøk og fikk en sentral del av æren for at Manchester United tok steget opp og ble Englands beste lag på 1990-tallet. Hvor god var Cantona? Han ble kåret til årets spiller i 1994 og havnet på tredjeplass i Gullballen-kåringen i 1993, bak Roberto Baggio og Dennis Bergkamp. I 2000 ble han kåret til århundrets spiller i Manchester United. Når la han opp? Han la overraskende opp i desember 1991 etter å ha blitt utestengt i én måned for å ha kastet en ball på en dommer, men gjorde comeback for Leeds én måned senere. I 1997 la han opp for godt som profesjonell fotballspiller, i en alder av bare 31 år. Hvorfor er han kontroversiell? I tillegg til å være Premier Leagues beste spiller i flere sesonger, var Cantona en mytisk kulthelt som også var involvert i flere kontroversielle situasjoner. Aller best huskes han for situasjonen hvor han ble suspendert i åtte måneder etter å ha karatesparket en tilskuer borte mot Crystal Palace i 1995. Hvilke klubber har han spilt for? Auxerre (1983–88), Marseille (1988–91), Nîmes (1991), Leeds (1992), Manchester United (1992–97) Hva har han gjort etter karrieren? Han spilte sandfotball i en årrekke etter at han la opp som profesjonell fotballspiller. Han var også fotballdirektør for New York Cosmos i ett år. I tillegg har han spilt i flere spillefilmer. Han er opptatt av kunst og kultur, og har drevet med blant annet maling, teater og fotografering. Nå lager han musikk.

Gjennom karrieren har franskmannen vært kjent for sine mange filosofiske betraktninger, og intervjuet med VG er intet unntak.

– Hvis jeg en dag må slutte med musikk, blir jeg nødt til å finne en annen måtte å uttrykke meg på. Ellers dør jeg, sier han.

Det har også vært gjennomgangsmelodien etter fotballkarrieren. Han har blant annet malt bilder, fotografert, spilt i teater og filmer.

Men det er én ting han synes er annerledes med musikken.

– Med musikken er det mine ord og min musikk, så dette er fullt og helt min verden.

VG spør om han synes det er færre «artister» i dagens fotball enn tidligere.

– Jeg kan forstå det, fordi det er en verden med mye penger.

Deretter peiler han seg elegant tilbake i musikkens verden.

– Mange kan fortelle meg hva jeg bør gjøre og ikke gjøre, for eksempel at jeg bør ha et refreng etter 40 sekunder og alle disse tingene. Men for meg er ikke slike artister ordentlige artister. De vil bare selge musikken sin eller selge hva enn de vil. For meg er det viktig å være uavhengig når jeg jobber, sier han.

Cantona forteller at han har latt seg inspirere av musikken til blant andre The Clash, Nick Cave, Leonard Cohen og Jim Morrison i The Doors.

– De inspirerer meg, men jeg prøver aldri å kopiere dem. Det er kun inspirasjon. Og for meg er det viktigste å finne min egen måte å skrive om de tingene som står meg nærmest, sier han.

Albumet blir utgitt 29. mars, nøyaktig en uke før han skal opptre i Bergen. Men selv om han kommer til Norge er det ikke sikkert det blir noe gjensyn med sin tidligere spisskamerat Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg vet ikke. Hvor bor han nå? spør Cantona.

– Eh, Kristiansund, tror jeg, svarer VG.

På spørsmål om de ikke holder kontakten, svarer han:

– Telefon er ikke helt min greie.

– Jeg liker å møte venner jeg ikke har sett på lenge, men jeg snakker ikke mye på telefonen og slike ting, sier franskmannen rundt 18 minutter ut i telefonintervjuet med VG.

I 2019 uttalte han under et oppdrag for et bettingselskap at Ole Gunnar Solskjær burde få jobben permanent og at han var «den åndelige sønnen til Sir Alex Ferguson».

– Jeg sier mye rart. Noen ganger glemmer jeg hva jeg sier, sier Cantona da han blir konfrontert med sitatet.

– Savner du ham som Manchester United-manager?

– Jeg tror Manchester United må finne en måte å bli mye bedre. Med Ratcliffe kan det kanskje bli annerledes. Fotball handler ikke bare om spillere og managere, men også om styret. Det er veldig viktig. De må ha en langsiktig visjon.

– Tror du at Solskjær ville gjort det bedre med et annet styre?

– La oss snakke om ... Kan Ole spille gitar eller bass? Hvis han kan spille et instrument så kan vi snakke om det. Jeg gjør ikke dette intervjuet for å snakke om fotball, sier Cantona.