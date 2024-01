– Etter det som skjedde i går har det vært mange mailer og henvendelser. En god del av det er spørsmål om billetter til siste hjemmekamp, sier Tore Hansen til VG.

Han er leder av den norske supporterklubben til Liverpool. Hansen har fått kjenne fredagens nyheter på kroppen.

Først den følesesmessige påkjenningen av at den legendariske manageren gir seg. Så pågangen av norske fans som vil få med seg Klopps avskjed fra tribunen på Anfield.

Pågangen betyr også økte priser. Liverpool Echo skriver at billetter til den siste hjemmekampen for sesongen selges til godt over ti tusen norske kroner.

The Athletic melder at den billigste billetten som selges nå koster 1750 pund. Over 23 000 norske kroner.

Liverpools gullkamp kombinert med Klopp-exit skaper gode forhold for de som selger billetter og kamppakker - både lovlig og ulovlig. Billettprisene over kommer fra videresalg av allerede solgte billetter eller sesongkort.

Liverpooldrømmer er en nettside som selger pakker med hotell og kampbillett. VG har fått tilsendt bilder fra personer som har fått opp hotellrom for tre netter og billetter for to til 75 000 kroner.

VGs forsøk på å bestille hotell i to netter på et firestjerners hotell som beskrives som et «standard hotell», samt kampbilletter til kampen mot Wolverhampton. Foto: Skjermdump

Da VG selv forsøkte å bestille gjennom nettsiden, kostet hotell og billett for én person i underkant av 40 000 kroner.

Bergens sportsreiser opererer med pakkepriser til kampen fra 37 000 kroner.

Ingen av turoperatørene har besvart VGs henvendelser.

Svartebørs Vis mer ↓ Liverpools supporterklubb har følgende oppfordring på sine nettsider: «Vi anbefaler ingen å kjøpe billetter utenfor banen. Svartebørs kan man aldri stole helt på, og er heller ikke lovlig. Hvert år blir vi kontaktet av mange som har blitt lurt for flere tusen kroner ved å kjøpe falske eller stjålne billetter. Denne problematikken har økt i omfang de siste årene - og vi ber alle om å være forsiktige. Du vil også finne mange «billettbyråer» og svartebørs på nettet i disse dager. Billettene koster da mye mer enn utsalgsprisen fra billettkontoret og dette blir raskt veldig dyrt. Hotellene i Liverpool har ikke lenger lov å oppbevare billetter til hotellgjester og har stående ordre om å levere billettkonvolutter til Merseyside Police.»

Hansen i supporterklubben sier det antakelig bare er å glemme å få billetter til den siste kampen mot Wolverhampton.

– Det blir ekstremt vanskelig. Vi må huske at Liverpool er en internasjonal storklubb. Titusener, om ikke hundretusener, av folk over hele verden søker om det samme. Det vil være enormt press på ikke bare billettpriser, men hotellovernatting og alt sånn. Hvis du ikke er den som har vunnet en milliard i Eurojackpot, ville jeg roet meg ned og kanskje sett en annen kamp, sier Hansen.

Et tips Hansen gir er å lage sin egen markering hjemme eller på en uteplass hvor flere samles.

Men han har noen råd til deg som likevel vil sjekke alle muligheter for å se Klopps avskjedsturné live.

– Det kommer noen cupkamper og Europa League-kamper som ennå ikke er berammet. Jeg ville vært rask ute med å sjekke billetter når de datoene er bekreftet. Da kan det være at du får noe til normale priser som mange har råd til. Men siste hjemmekamp er i praksis umulig, sier Hansen.

– Hva sier du om billettpriser til over ti tusen og hotellpakker til fire ganger det igjen?

– Jeg vet at selgeren vil si at markedet er slik og at etterspørselen bestemmer prisen. Men er du en seriøs aktør så dropper du det bare. Da tenker du heller frem mot neste sesong. Det har med troverdighet og seriøsitet å gjøre, sier Hansen.

PS. Både finalen i Europa League og i FA Cupen spilles etter den siste kampen i Premier League. En av de kan altså potensielt bli Klopps siste kamp som Liverpool-trener.