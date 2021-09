Mané i 100 mot «favorittmotstanderen»

Senegaleseren har nå scoret mot Crystal Palace i ni strake seriekamper. Det har ingen spiller klart mot en og samme motstander før i Premier League, og den niende i rekken var med på å sikre et Liverpool i kjempeform tre poeng.

Likevel var akkurat denne scoringen av det lette slaget. Kostas Tsimikas svingte en corner til Mohamed Salah, som sendte Palace-keeper Vincent Guaita ut i full strekk. Returen landet rett i beina på Mané, og på åpent mål satte han inn sin 100. scoring i den røde trøya.

Det kom etter et massivt Liverpool-press i første omgang, men det var Palace som sendte det første skremmeskuddet. Etter en corner sov Liverpool-forsvaret, og ballen ble løftet over hele laget og inn i bakrom til Wilfred Zaha. Han avsluttet på første berøring, og ballen gikk i bue over keeper Alisson. Men sisteskansen kastet seg rundt, og fikk slått ballen via stang og ut.

Etter det tok hjemmelaget fullstendig over og fyrte løs mot Palace-målet, men stort sett alt ble blokkert lenge før det nådde Guaita. Så fikk Diogo Jota en av årets største sjanser.

Corner er mål

Jordan Henderson slo inn til en helt fri Thiago. Han headet rett på Guaita, som måtte gi retur. Der dukker Jota opp, men fra tre meter klarte han å sende ballen himmelhøyt over et åpent mål.

Likevel skulle Liverpool få en ny mulighet like etterpå som nærmest var en tro kopi av Jotas. Da var det Salah som headet en corner på mål, og Mané som plukket opp returen - og satte den i mål.

I andre omgang fortsatte Liverpool å slå et slag for det klisjetunge utsagnet «corner er mål». Tsimikas slo inn, og Virgil van Dijk stusset videre til Salah på bakerste stang. Med en volley-avslutning satte han inn 2–0.

På tampen bokset Guaita en corner rett i beina til innbytter Naby Keita, som smalt ballen i lengste hjørne - og Liverpool gikk av banen med tre av tre scoringer fra corner.