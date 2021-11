«You’re sacked in the morning» sang Watford-fansen mot Solskjær. Oversettelsen er neppe nødvendig, men antydningene går i retning av at Manchester United-manageren snart er uten jobb.

Det er godt mulig at de får rett.

Allerede tirsdag er det bortekamp i Champions League mot Villarreal. Den kampen blir neppe særlig enklere enn møtet med Watford. United-spillerne leverte en ny pinlig forestilling, og nå er storlaget i nærmest fritt fall på Premier League-tabellen.

Etter kampen gikk Solskjær og spillerne tappert ute på gresset og takket bortefansen for kampen, som altså var en pinlig affære.

TAKK OG FARVEL? Ole Gunnar Solskjær vinker tappert til bortefansen etter stortapet mot Watford.

En helt elendig førsteomgang av Manchester United la grunnlaget for et nytt tap – det femte på de syv siste ligakampene.

– Det er ikke mye å si. Det var flaut å se Manchester Unite spille som vi gjorde i dag. Det er ikke akseptabelt - måten vi spilte på og gjorde ting. Det er lett å skylde på manageren eller trenerteamet, men noen ganger er det spillerne. Vi må vise mye mer enn vi gjør, sa Manchester United-keeper David De Gea ifølge BBC etter kjempesmellen.

Innbytter Donny van de Beek reduserte fem minutter ut i 2. omgang da han headet i mål fra fire meter etter å ha fått ballen fra Cristiano Ronaldo.

Ronaldo ble da også spilt alene igjennom av Van De Beek, men Watford-keeper Ben Foster reddet glimrende.

Mye lå til rette for et comeback for Solskjærs menn, men et lag fullstendig blottet for selvtillit og glød fikk ikke med seg noe som helst.

Og det skal heller ikke glemmes at vertene var gode, men det fikk de også lov til å være.

UTVIST: Harry Maguire fikk rødt kort i 2. omgang. Foto: Frank Augstein / AP

Det hjalp ikke akkurat på situasjonen da kaptein Harry Maguire sitt andre gule kort etter 69 minutter. Først mistet han ballen helt unødvendig, og så klippet han ned Tom Cleverley. Uten protester tok han av seg kapteinsbindet, jogget forbi Solskjær og rett i garderoben.

Ronaldo hadde riktignok en ball i nettet, men var soleklart i offside i forkant.

Det ble lagt til fem minutter, men det var ikke gjestene som scoret. Det var helt fortjent Joao Pedro som sikret seieren med en scoring fra spiss vinkel to minutter på overtid.

Nesten seks minutter på overtid kom 4–1. Dennis, også han fra skrått hold inne i feltet, banket inn det som kan være spikeren i kisten for Solskjær.

Sett med Manchester United var det en grusom 1. omgang på Vicarage Road. King var i full fyr fra start, og skaffet hjemmelaget straffe etter seks minutter.

Misset straffe – to ganger

Et forferdelig klareringsforsøk av Bruno Fernandes endte som en høy «pasning» inn i eget felt. King tok den på brystkassen og hadde retning mot målet da Scott McTominay felte ham bakfra og dommeren dømte straffe.

Ismaïla Sarr misbrukte første forsøk da De Gea reddet, men returen satte Kiko Femenía i mål fra kloss hold. Men «scoringen» måtte VAR-sjekkes. Det viste seg at Femenia var for tidlig inne i feltet da straffen ble tatt, men litt tidligere var også De Gea for kjapt ute fra streken. Dermed ny straffe.

Sarr fikk sjansen igjen, men nok en gang reddet De Gea – og denne gangen sørget han for å slå den langt unna målet.

Advarselen ble ikke tatt på alvor av Manchester Uniteds spillere. De hang rett og slett ikke sammen, hverken offensivt eller defensivt. King, Sarr og Emmanuel Dennis skapte enorme problemer for United-forsvaret.

King-scoring

King var nær scoring flere ganger, blant annet da Maguire blokkerte et skudd fra seks meter. Men scoringen kom til slutt. Slurv i United-forsvaret sørget for at Dennis hadde ballen inne i feltet. Han trillet den perfekt til King, som bredsidet inn 1–0 etter 28 minutter.

Ben Foster reddet en sjelden United-sjanse da han kastet seg på et skudd fra Marcus Rashford, men bortsett fra det handlet stort sett alt om Watford.

King headet rett på De Gea fra kloss hold, og Moussa Sissoko blåste returen like utenfor.

Men så klaffet det endelig for Sarr like før pause. Han fikk ballen inne i feltet, og fra skrått hold banket han den kontant i det lengste hjørnet.