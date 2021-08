Jansrud og samboeren: Kjøpte Frogner-luksus for 21,7 mill.

Alpinist Kjetil Jansrud og samboeren Benedicte Isabel Mortensen har kjøpt 1. etasje i en villa i bydel Frogner i hovedstaden, skriver Avisa Oslo.

Paret kjøpte eiendommen i juni i fjor, ifølge offentlige registre skriver Dagbladet.

Leiligheten ligger i et gammelt trehus, og paret skal ha betalt 21,7 millioner for boligen. Selger kjøpte boligen i 1989 for 1,5 millioner kroner.

35-åringen og Mortensen har vært et par siden 2017. De skal ha gjort flere endringer på boligen og fikk ferdigattest i sommer.

Paret har datteren Frøya som fylte ett år i juli.

Jansrud har tidligere tjent gode penger på salg av bolig. OL-gullvinneren kjøpte en toppleilighet på Grünerløkka i 2014, fem år senere solgte han den med solid millionfortjeneste, skrev Dagens Næringsliv da. Om han solgte for prisantydning den gangen tjente han rundt 3,5 millioner kroner på den 65 kvadratmeter store leiligheten.

Dagbladet skriver at Jansrud står oppført med en formue på 34,4 millioner kroner for inntektsåret 2019. 35-åringen kommer fra Vinstra i Gudbrandsdalen.

Jansrud har i over ti år vært en av Norges mestvinnende alpinister. Han tok OL-gull i Super-G i Sotsji i 2014. Han har også OL-sølv fra 2010 og 2018, i tillegg er det to OL-bronse i samlingen. I 2019 ble han verdensmester i utfor, foran Aksel Lund Svindal.

Kjetil Jansrud er også en av Norges mest joviale idrettsutøvere, han ble kåret til Årets forbilde på Idrettsgallaen i 2016.