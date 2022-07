Den tidligere HamKam-spilleren var toneangivende på godt og vondt i søndagens eliteserieoppgjør mot Jerv.

Etter at Rosenborg havnet under etter drøye kvarteret, opptrådte amerikaneren som luftens baron da han stanget inn utligningen på Lerkendal etter 20 minutter. Hans andre scoring var av det vesentlig enklere slaget da han pirket inn 2-1 på bakerste stolpe like etter pause.

Etter 62 minutter var hattricket et faktum da han møtte Carlo Holses hjørnespark på første stolpe og headet inn 3-1 på Lerkendal.

– Det er det første hattricket i karrieren, og hvem vet om det blir det siste. Jeg har scoret en del mål på trening denne uka, så jeg vet hva jeg er god for. Det beste jeg kan gjøre er å hjelpe laget, og det føler jeg at jeg gjør i dag, sa hattrick-helt Rogers til Discovery etter kampslutt.

Amerikaneren var imidlertid ikke ferdig etter tre scoringer, og med litt under 20 minutter igjen laget han straffespark til gjestene fra Grimstad. Willis Furtado blåste liv i kampen da han ekspederte straffen trygt i mål.

– Kunne scoret ti

Flere mål det ikke på Lerkendal, og Rosenborg kunne til slutt juble for tre meget viktige poeng.

– Vi kunne scoret ti mål i dag, men når vi ikke klarer å avslutte angrep bedre enn vi gjør, så blir kampen unødvendig spennende. Vi spiller fra oss ballen på begge målene, noe som ikke er godt nok. Det viktigste er de tre poengene, men vi har mye å lære. Det ble underholdende, men ikke på den måten vi ønsker, fortalte en misfornøyd Kjetil Rekdal etter kampen.

Jerv-trener Arne Sandstø var heller ikke fornøyd etter kampen, og mente flere av hans gutter spilte med frykt.

– Jeg er fryktelig skuffa. Noen av spillerne løper ute på banen med frykt, og det er ikke bra nok. Selv om vi er lille Jerv, så er det lov å være skuffa etter en kamp som denne. Så lenge kampen er åpen så er vi nødt til å ta bedre vare på sjansene våre, meddelte en skuffet Sandstø til Discovery.

Tidlig kalddusj

Gjestene fra Grimstad fikk en drømmestart på kampen da Felix Schröter scoret i sin fjerde kamp på rad. Etter drøye kvarteret fikk tyskeren tid og rom foran hjemmelagets mål, og fra 12-13 meter banket han ballen i mål via Tobias Børkeeiet.

Fire minutter senere sørget midtstopper Sam Rogers for balanse i regnskapet med et vakkert hodestøt, før samme mann dukket opp på bakerste stolpe på overtid av omgangen og sørget for at Rosenborg gikk til pause med 2-1.

– Vi leder 1-0, før vi slipper inn to unødvendige mål på dødball før pause. Det er veldig irriterende, sa målscorer Schröter til Discovery i pausen.

God sisteskanse

Like etter pause ble Jervs Willis Furtado spilt alene gjennom mot André Hansen, men sisteskansen sto mersterlig imot. Etter 62 minutter steg Sam Rogers nok en gang til værs og stanget inn sitt tredje mål for kvelden.

Halvveis ut i omgangen fikk Aral Simsir en gylden mulighet til å blåse liv i kampen, men avslutningen fra om lag 16 meter ble reddet av keeper Hansen. Sisteskansen klarte imidlertid ikke å stoppe Furtados straffespark et drøyt kvarter før slutt, og det var igjen liv i kampen på Lerkendal.

Rosenborg holdt imidlertid unna for trykket de siste minuttene og kunne med det gå av gressmatta med tre poeng mot ned nedrykkstruede Jerv.

Neste ut for Kjetil Rekdals menn er Ålesund borte neste søndag, mens Arne Sandstø og Jerv tar imot Sandefjord førstkommende lørdag.