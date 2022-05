Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener Jagge døde som følge av svikt i behandlingen på Ullevål sykehus 8. juli 2020, skriver NRK.

Tom Sørum er advokat for Jagges kone, Trine-Lise Jagge, og deres to barn.

– Det er selvsagt svært beklagelig at noe sånt skjer. Samtidig så hadde de pårørende en følelse av at det var noe galt med behandlingen, og når det først skjer er det en lettelse at man får bekreftet det og får et grunnlag for erstatning, sier Sørum til VG.

Advokaten opplyser at det nå blir videre saksgang inn mot NPE for å få avklart erstatningskravet.

Den tidligere alpinisten døde 8. juli etter akutt sykdom. Jagge ble 54 år gammel.

Jagge måtte gjennom flere operasjoner og flere runder med antibiotikabehandling, men ble skrevet ut 26. juni 2020.

OL-VINNER: Finn Christian Jagge sammen med Kronprins Haakon og Dronning Sonja etter slalåmgull i OL i Albertville 1992. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fem dager senere ble han igjen innlagt etter at han hadde følt seg uvel og hatt magesmerter.

NRK skriver at etter Oslo universitetssykehus’ retningslinjer burde antibiotikabehandling vært startet innen en time, mens NPE fastslår at dette ikke ble gjort i samsvar med god medisinsk praksis.

«Vi mener også det var sannsynlig at pasienten hadde en infeksjonstilstand med samme type bakterie som tidligere, og at det derfor burde med en gang blitt gitt den samme antibiotikakombinasjonen som hadde effekt ved første innleggelse. Denne kombinasjonen av antibiotika ble først gitt over 24 timer senere», skriver NPE.

Antibiotikabehandlingen ble først ble startet elleve timer etter innleggelsen, og NPE slår fast at dødsfallet mest sannsynlig ville vært unngått dersom pasienten hadde fått effektiv antibiotikabehandling innen kort tid etter andre innleggelse, ifølge NRK.

– Dette er en trist sak hvor vi snur alle steiner for å se etter ting vi burde gjort annerledes, skriver klinikkleder ved Oslo universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen, i en e-post til kanalen.

Jagge var en av verdens beste alpinister i en årrekke, og var en stor del av starten på Norges alpinteventyr. Karrierens store høydepunkt kom i 1992 da han tok OL-gull i slalåm i Albertville.

Finn Christian Jagge holdt seg aktiv etter at han la slalåmskiene på hylla, og i 2011 gikk han helt til topps i «Mesternes mester» på NRK.

Fire år tidligere deltok han i «Skal vi danse» sammen med dansepartneren Therese Cleve.