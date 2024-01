Julie Blakstad drar fra Manchester City og fortsetter karrieren i Hammarby, det bekrefter den svenske klubben på sosiale medier. Hun har signert en kontrakt frem til 2025 med den svenske klubben.

– Jeg vil være med å kjempe om å ta gull, spille Europakamper og være i et satsingsmiljø. At man føler at man er på et sted der man virkelig tror på det man gjør, sier Blakstad til klubbens kanal.

Blakstad har det siste året vært på lån i Häcken der de kom på 2. plass, kun bak Hammarby på målforskjell.

– Vi er ufattelig glade for å få Julie hit. Det viser igjen at mange ser på oss som et bra miljø å være og utvikle seg i. Hun er allerede i en alder av 22 år en erfaren spiller med 30 landskamper i et av verdens beste landslag, sier sportssjef i Hammarby Johan Lager.