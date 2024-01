Den kompromissløse midtstopperen fra Nesbyen har stått uten klubb siden kontrakten hans gikk ut ved årsskiftet.

Men nå velger han altså å signere en ny avtale med Lillestrøm, får VG opplyst. Det er ventet å skje mandag.

Hallingdølen har også omtalt saken.

Garnås er ikke den eneste Lillestrøm-stopperen som er uten kontrakt etter nyttår. Det samme er Philip Slørdahl (23).

Mandag signerer han etter alt å dømme for Ranheim, hvor tidligere lagkamerat Pål André Helland har en sentral rolle.

– Han skal på medisinsk test i morgen, bekrefter Slørdahls agent, Mikail Adampour.

NY KLUBB: Philip Slørdahl er på vei til Trøndelag, får VG bekreftet. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Overgangen til Vetle Skjærvik fra Lillestrøm til Tromsø lar foreløpig vente på seg. iTromsø meldte 29. desember at Skjærvik nærmet seg en overgang til «Gutan».

Den nyansatte Lillestrøm-treneren Andreas Georgson har signalisert at han ønsker å bli bedre kjent med spillerne som er i troppen.

Det er imidlertid mye som tyder på at overgangen kommer til å gå i orden.

Tromsø har også forsøkt å hente Sandefjord-stopper Jesper Taaje. Før helgen meldte Nordlys at Tromsø forsøker, i år som i fjor, å hente midtstopperen.

ETTERTRAKTET: Jesper Taaje har vekket interessen til flere klubber i Eliteserien. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Ifølge VGs opplysninger later imidlertid overgangen til å gå i vasken.

TV 2 meldte søndag at Strømsgodset er villige til å bla opp for midtstopperen, som etter det VG erfarer skal ha gitt beskjed om at han foretrekker en overgang til drammensklubben.

Taaje har ett år igjen av kontrakten med Sandefjord og vil trolig koste flere millioner kroner.