– Ja, det er rett, sier en ordknapp Bjørklund til VG.

Han forteller videre at det er styremøte i Tromsø IL nå. Klubben fikk beskjeden tirsdag, opplyser Bjørklund som først bekreftet nyheten overfor NRK.

Lokalavisen iTromsø meldte sjokkovergangen først.

Helstrup ledet Tromsø til en overraskende bronse denne sesongen. Lille julaften ble han til og med kåret til Årets Tromsøværing. Den tittelen henger i en tynn tråd nå.

– Det er merkelig, utbryter Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen når VG tar kontakt.

– Hvorfor?

– Nei, med de prestasjonene TIL og Gaute har hatt i år så vil han være attraktiv, naturlig nok.

– Og når han da ender i Bodø..?

– Nemlig, sier Wilhelmsen.

– Hvordan håper du Glimt gjør det neste sesong?

– At de er bak TIL.

Han vil dog ikke si at Helstrup må levere tilbake prisen for Årets Tromsøværing.

– Det får andre vurdere. Det er Tromsøs befolkning som har stemt han frem.

VG kjenner til at Helstrup har takket ja til den ledige jobben som assistenttrener i Bodø. Posisjonen ble ledig etter at Kjetil Knutsens tidligere assistent, Morten Kalvenes, forlot jobben for å bli med Per-Mathias Høgmo til Urawa Red Diamonds i Japan.