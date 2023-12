Jerv bekrefter at Lars Bohinen blir ny hovedtrener for klubben.

– Vi er utrolig glad for at Lars Bohinen har valgt Jerv de to neste årene. Lars er en vi kjenner til og som kjenner spillergruppa. En vanvittig tydelig og god trener. Han strukturerer svært godt defensivt og har gjort en veldig god jobb i mange av klubbene han har vært i. Så vi er fornøyde med å ha han på plass, sier daglig leder Jon Ole Reinhardsen på klubbens hjemmeside.

Bohinen har skrevet under en kontrakt for de to neste årene.

Den tidligere landslagspilleren var trener for Grimstad-klubben de siste kampene i fjorårssesongen, som endte med at klubben rykket ned fra OBOS-ligaen.

– Jeg kom til Jerv for at vi skulle holde plassen i OBOS-ligaen, det klarte jeg ikke og det kjenner jeg litt på. Det er mye som sitter der. Jeg vil være med å reparere det jeg ødela på en måte. På den korte tiden jeg var her var det folk jeg trivdes med, byen og det hele. Når Jerv viste interesse tente jeg på den samme interessen, sier Bohinen.