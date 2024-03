I et intervju med nettstedet High Performance forteller Gascoigne at han for tiden bor i gjesterommet hos manageren sin, Katie Davies, i en boliggate i Poole på Englands sørkyst.

– Jeg pleide å være en glad fyllik. Det er jeg ikke lenger. Nå er jeg en trist fyllik. Jeg går ikke ut og drikker, jeg drikker hjemme, sier den tidligere midtbanespilleren.

Gascoigne, som regnes som en av Englands beste fotballspillere gjennom tidene, har i en årrekke kjempet offentlig mot psykiske problemer og alkoholisme. Han spilte 57 landskamper for England og hadde stor suksess for klubber som Newcastle, Tottenham, Lazio og Rangers.

STOR STJERNE: Paul Gascoigne for Tottenham i 1990. Foto: John Stillwell / Pa Photos / NTB

I 1990 var han en stor VM-suksess og ble kåret til årets idrettspersonlighet i Storbritannia. Han la opp i 2004.

Nå går Gascoigne på nytt i Anonyme Alkoholikere-møter for å holde drikkingen i sjakk. Ifølge manager Davies er det ingen alkohol i huset. «Gazza» har vært innlagt et 10-talls ganger på rehabiliteringsklinikker.

LANGVARIG: Paul Gascoigne har slitt med alkoholen lenge. Her fra 2018. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

– Jeg klarer meg brukbart nå, men det siste året har ikke vært noe særlig, sier han ifølge Daily Mail.

– Jeg pleide å ha det gøy på fylla, men ikke nå. Nå er jeg bare trist. Jeg går ikke lenger ut for å drikke, jeg drikker i ensomhet. Jeg prøver ikke å deppe alt for mye, verden er ille nok som den er, men når jeg føler meg lengst nede så er drikkingen en trøst for meg, forteller han.