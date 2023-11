Mørk avslører at hun fortsetter som landslagsspiller også etter OL i Paris kommende sommer. Oftedal tar en pause som kan bli permanent.

– Det blir selvsagt et tomrom, men jeg kommer til å ha Stine resten av livet. Det er en tid for alt, sier Nora Mørk til VG.

– Tenker du i samme baner?

– Nei, ikke foreløpig. Det gjør jeg ikke, svar hun.

– Du har lyst til å spille videre etter OL?

– Ja, ja.

Onsdag kommer VM-premieren i Stavanger. Håndballjentenes «Knoll & Tott» har ansvaret for å styre Norges angrepsspill i den myke starten mot Grønland.

De mesterskapsdebuterte sammen som 19-åringer da Norge sist var verter i 2010.

Norge leverte et meget bra mesterskap. EM-gullet var suverent. Men tapet for Sverige i hovedrunden sved. Flere spillere var magesyke, men de to ungjentene opplevde sin første store nedtur.

Nora Mørks tårer kom sammen med trøsten fra Stine Bredal Oftedal.

2010: Forholdet mellom Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk var like nært i mesterskapsdebuten for 13 år siden Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Landslagskapteinen husker både bildet og følelsene fra kampen på Lillehammer.

– Vi har hatt ekstremt mange oppturer sammen, men i en sportskarriere så kjenner du på hele spekteret av følelser, sier Bredal Oftedal.

– Vi har vært der for hverandre når det er tøft. Det har vært veldig viktig å ha gjensidig støtte. Gjennom disse årene har vi kjent på ulike ting. Men vi heier på hverandre. Det er en viktig ting for meg i hvert fall, legger hun til.

– Det har også vært blod, svette og tårer?

– Det har det vært. Og det tror jeg det skal være. Det gjør at toppene kjennes enda bedre, svarer Oftedal. Nora Mørk husker at hun var lei seg.

– Vi har kjent hverandre fra vi var 13–14. Det er godt. Hvis det er noe så kan jeg gå til henne. Det samme er motsatt. Hun er den som kjenner meg best her, sier Nora Mørk.

– Hva er det spesielle med Stine?

– Hun er så lett å forholde seg til. Hun er genuint et godt menneske. Hun vil alle godt. Rasjonell. Lojal. En du kan stole på. Det setter jeg veldig pris på, beskriver Mørk.

– Selvfølgelig er det veldig viktig å ha Nora her for min del. Vi kjenner hverandre supergodt, stoler på hverandre. Vi har vært så nære venner i så mange år. Å kunne gjøre disse tingene sammen er også veldig spesielt på det menneskelige plan. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Stine Bredal Oftedal.

– Hva er det beste med Nora?

– At vi har kjempegøy sammen. Jeg ler masse av henne og koser meg veldig hennes selskap, svarer hun.

Bredal Oftedal (Nittedal/Hakadal) og Mørk (Bækkelaget) møttes først i kamp som ungdommer. Som 16-åringer debuterte de sammen for juniorlandslaget. Fire år senere vant de VM-gull i junior sammen med tvillingsøstrene Solberg og Veronica Kristiansen. Det ble inngangen til A-landslaget.

GULLFEIRING: Nora Mørk (til høyre) og Stine Bredal Oftedal feirer EM-gull sammen med Veronica Kristiansen (til venstre) i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De to har bodd på rom sammen i alle mesterskap. Stine Bredal Oftedal har vært med på alt for Norge minus London-OL. Nora Mørk har mistet fem mesterskap på grunn av sine ti kneoperasjoner.

Nå har Oftedal snart fått nok. Sist sommer forlovet hun seg med sin Rune Dahmke. OL i Paris gjør at det er uaktuelt med bryllup til sommer. Håndballparet satser på 2025.

Uansett starter et nytt kapittel i hennes liv om åtte måneder. Hun sier «mest sannsynlig karrierestopp» for det hun kaller «et eventyr».

– Jeg er ganske lei av jaget etter å prestere. Og så er jeg lei av å reise mye og være borte fra folk som jeg er veldig glad i og vil bruke mye tid på. Med de sesongene vi har så blir det generelt lite tid til andre ting enn håndball. Jeg føler at jeg går i en uendelig greie, beskriver hun.

IKKE OL-GULL: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal har vunnet alt utenom OL-gull. Her trøster de hverandre etter semifinaletapet for Russland i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mørk & Oftedal Vis mer ↓ Nora Mørk Født: 5. april 1991. Klubb: Esbjerg. Landskamper: 173 (846 mål). Medaljer for Norge: 7 gull, 1 sølv, 2 bronse. Stine Bredal Oftedal Født: 25. september 1991. Klubb: Györ. Landskamper: 247 (688 mål). Medaljer for Norge: 8 gull, 2 sølv, 2 bronse.

Men de neste tre ukene har Mørk og Oftedal sammen. VM-reisen går fra innledningen i Stavanger, via hovedrunde og kvartfinale i Trondheim, til semi og finale i danske Herning.

Der vant de sitt første av syv gull sammen for 13 år siden.