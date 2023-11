I helgen ble det siste lille håpet knust. Norge deltar ikke i EM i Tyskland 2024.

Det vekker oppsikt også utenfor Norge. I ESPN-programmet «The Gab & Juls Show» stusser Gabriele Marcotti og Julien Laurens over at Norge leverer så svake resultater på tross av at de har to av verdens aller beste spillere.

– Jeg forstår ikke hvordan Norge mislykkes med så mye talent som de har, i hvert fall i startelleveren. Men jeg beklager, de har noen veldig store talenter. De har Ødegaard, de har Haaland, de har gode forsvarsspillere... De bør gjøre det mye bedre enn de har gjort, sier Laurens.

– Det er litt debatt rundt hvor gode forsvarsspillerne, kanskje, men det er en merkelig situasjon, slår Marcotti fast.

TRENERTEAM: Assistenttrener Kent Bergersen og hovedtrener Ståle Solbakken etter 3–3-kampen i Glasgow. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters / NTB

«Scotland are having a party Haaland’s in his bed» sang den skotske fansen på Hampden Park søndag.

3–3-kampen ble en eneste stor fest etter at billetten til EM i Tyskland neste sommer allerede var i boks.

På spørsmål om Norge blir ledd av i Fotball-Europa, svarer tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal slik:

– Ja... Jeg vet ikke om England eller Tyskland ler, men Danmark gjør det nok, sier Rekdal i VGTVs studio.

Danskene er det eneste skandinaviske landet som har klart å kvalifisere seg til neste års EM i Tyskland.

Også i Sverige noterer de seg den norske fiaskoen. Både i Aftonbladet og Fotbollskanalen skriver de med undring om det norske mageplasket, mens Dagens Nyheter skriver med frykt etter at også svenskene har mislyktes fullstendig:

«Skrekken er at Sverige blir det nye Norge» skriver DN-kommentator Johan Esk, og sikter til at Norge har mislyktes i å kvalifisere seg hele tolv ganger på rad.

Allerede i helgen ble den norske fiaskoen behørig omtalt blant Europas største medier og fotballnettsteder. NRK skrev søndag om at Daily Mail, The Sun, Goal, FourFourTwo og Talksport har klødd seg i hodet.

– Erling Haalands ventetid på en internasjonal turnering fortsetter, skriver Talksport.

– To av Premier Leagues beste spillere blir fraværende i EM, skriver FourFourTwo.

– Norge har klønet det til i enda en kvalik til en stor turnering, skriver Goal.