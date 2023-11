Hegerberg har ikke vært tilgjengelig for Smerud etter at han overtok for Hege Riise.

Caroline Graham Hansen måtte gå av banen mot Østerrike (1–1) og kunne ikke spille mot Portugal (3–2-tap) og heller ikke de to kampene mot Frankrike sist (2–1-tap og 0–0). Guro Reiten (29) var heller ikke med mot Frankrike - og er heller ikke klar denne gang.

Norge spiller Nations League-kamper mot Portugal fredag 1. desember på Ullevaal Stadion og mot Østerrike tirsdag 5. desember i St. Pölten.

Smeruds kvinner har fått en tung start på Nations League: Etter de fire første kampene topper Frankrike gruppa med ti poeng. Østerrike følger med syv poeng, mens Portugal har tre poeng. Norge ligger sist med to poeng.

– To poeng er for lite, men vi har tenkt å gjøre noe med det. Kampen mot Portugal er sinnssykt viktig, sier Leif Gunnar Smerud på mandagens pressekonferanse.

– Caroline er i superform. Ada er også på vei tilbake og scorer mål. Hun har fått orden på kroppen. Vi får inn to klassespillere, sier Smerud.

Her er troppen Vis mer ↓ Målvakter: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Vålerenga). Forsvar: Guro Bergsvand (Brighton), Thea Bjelde (Vålerenga), Tuva Hansen (Bayern München), Mathilde Harviken (Rosenborg), Marit Bratberg Lund (Brann), Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Brighton), Martine Østenstad (Brann). Midtbane: Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Justine Kielland (Brann), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Manchester United), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid). Angrep: Karina Sævik (Vålerenga), Ada Hegerberg (Lyon), Sophie Román Haug (Liverpool), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham), Cathinka Tandberg (Linköping), Elisabeth Terland (Brighton).

Derfor er dette to skjebnekamper for Norge, som har deltatt i alle EM og VM i kvinnefotball. Men sisteplass i Nations League-gruppen vil bety mye lenger vei til EM-sluttspillet i 2025.

– Det er krise om vi rykker ned, for det kan bli tøft å komme opp igjen og komme med i mesterskap, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp på NRK-sendingen.

Kvaliken er nemlig bygget opp som Nations League. De åtte puljevinnerne på nivå 1 går rett inn. Totalt er det bare 16 deltakende nasjoner. Sveits er kvalifisert som vertsland.

– Det er to veldig viktige kamper, sier Smerud på mandagens pressekonferanse.

– Jeg synes vi har tatt noen gode steg på samlingene. Men lagbygging tar nødvendigvis noe tid. Jeg er trygg på at vi får poengene som vi trenger, sier den midlertidige landslagssjefen.

– Vi skal helst ha seks poeng. Jeg er sterk i troen på at dette skal bli bra.

NFFs målsetning om en plass i OL neste år har allerede røket. Neste mål er medalje i EM 2025.

Mimmi Löfwenius er med også i denne troppen. Ny i troppen er Marthine Østenstad, datter til tidligere landslagsspiller Egil Østenstad.