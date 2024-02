Da Ståvas Skistad vant lørdagens sprint, sendte hun slengkyss i retning svenskene. Tre dager senere måtte hun tåle å få et stikk tilbake da Svahn kopierte feiringen.

– Det skal være litt sirkus også, men jeg er ikke den som liker å slå under beltestedet, sier Svahn til Expressen – og legger til:

– Jeg kan også være het iblant.

Se gesten til Svahn i videoen under:

Bak Svahn ble det en knallhard kamp mellom Jonna Sundling og Stavås Skistad, der det norske skiesset var hårfint foran.

– Det er kult at hun hermer etter meg, men jeg driter fullstendig i det i dag, sier Stavås Skistad.

Svensken fikk også spørsmål fra Viaplay om feiringen:

– Det var noe adrenalin som kom frem. Jeg tenkte i forkant at jeg ikke bare kunne gå rolig over målstreken. Det var kanskje ikke mot noen, men det var et kyss, sier Svahn med et lurt smil.

Resultater i kvinnenes sprint Vis mer ↓ 1. Linn Svahn - 3:12:20 2: Kristine Stavås Skistad, +2,13 3: Jonna Sundling, +2,13 4. Kerttu Niskanen, +3,53 5. Maja Dahlqvist, +8.00 6. Emma Ribom, +9.85

Dermed slår svenskene tilbake etter lørdagens fristilsprint – da Stavås Skistad vant i duell mot Maja Dahlqvist og nevnte Svahn.

Men svenskene holdt på å rote det til.

For i bakken ned mot oppløpet kjørte Svahn og Sundling inn i hverandre, noe som satte dem begge ut av balanse. Det gjorde at Stavås Skistad, som var i tredjeposisjon, kom opp i ryggen på den svenske duoen.

Svahn klarte likevel å stikke fra, men Stavås Skistad tok annenplassen etter målfoto.

Se millimeterdramaet her:

På herresiden fulgte Johannes Høsflot Klæbo opp sprintseieren fra lørdag.

– Jeg var glad jeg slapp å tape enda en spurt. Jeg har blitt lei av overskrifter der jeg har blitt spurtslått hele tiden. Så jeg måtte snu det, sier mannen med 100 pallplasser i verdenscupen til Viaplay.

– Sikkert noen som er lei av deg og?

– Jeg håper det. Det var en fin avslutning på dagene i Canada, det har vært litt opp og ned.

Han var knallsterk på oppløpet side om side i duell med franske Richard Jouve. Like vass i staking var ikke Klæbo da han så ryggtavlen til Pål Golberg over målstreken på fellesstarten søndag.

Erik Valnes ble nummer tre. Svenske Calle Halfvarsson og finnene Lauri Vuorinen og Joni Maki utgjorde resten av sprintfinalen.

Verdenscupsirkuset flytter seg sørover til amerikanske Minneapolis til helgen.