I et intervju med det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel forteller Nagelsmann om faren, Erwins, fortid.

– Faren min jobbet for den føderale etterretningstjenesten, svarer han på et spørsmål fra journalisten.

Lenge trodde Nagelsmann at faren jobbet i militæret, forteller han. Det var først i tenårene at han fikk vite sannheten. Erwin tok sitt liv for 16 år siden, 56 år gammel.

UNG SJEF: Julian Nagelsmann i samtale med Joshua Kimmich under en landskamp mot Tyrkia. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters / NTB

Nagelsmann beskriver forholdet til faren som veldig godt. Som yngstemann i en søskenflokk på tre minnes han en pappa som tok med barna på fjelltur.

– Han jobbet mye, men hver gang han hadde sjansen, prøvde han å tilbringe tid i naturen. Jeg har mye av det fra ham. Som barn hadde jeg ikke Gameboy, ikke Playstation, jeg ville bare være ute, oppleve ting, sier han til Der Spiegel.

Mistet faren som 20-åring

I intervjuet åpner landslagssjefen opp om den smertefulle dagen da faren valgte å avslutte livet. Nagelsmann var 20 år gammel. Han befant seg på et trenerkurs i Oberhaching ved München.

– Plutselig sa kurslederen at jeg skulle gå ut. Jeg sa noen dumme ting som: «vel, er jeg så god allerede?», sånn som jeg kan være noen ganger. I neste øyeblikk sto jeg foran min daværende svigerfar som fortalte meg at faren min hadde tatt livet sitt, forteller landslagssjefen.

Han tenker ofte på den dagen, sier treneren. Faren etterlot ikke noe avskjedsbrev, og det var tungt for familien i ettertid.

Landslagstreneren beskriver hvordan han fikk mye ansvar etter farens død. Han måtte hjelpe familien, ble voksen tidlig.

Han ble også voksen tidlig i fotballsammenheng: Nagelsmann ble tidenes yngste faste trener i Bundesliga da han overtok Hoffenheim i 2016, bare 28 år gammel. Han ble tidenes nest yngste Bayern München-trener våren 2021, 33 år gammel. Og han ble den yngste tyske landslagssjefen på 97 år da han som 36-åring tok over jobben i fjor høst.

Tynget av hemmelighold

Nagelsmann beskriver faren som en svært morsom mann: En mann som likte å dra en spøk, tilbringe tid med venner og spille gitar og synge.

– Det var lite krangling, lite stress, vi spiste middag sammen på søndager, minnes 36-åringen.

Landslagstreneren mener farens valg om å forlate dem skyldtes en kombinasjon av profesjonelt press og hans generelle tilstand.

Han sier han ikke vet akkurat hva faren gjorde i tysk etterretning, men at han i hvert fall ikke jobbet i ledelsen. Erwin fortalte sønnen om hva han egentlig jobbet med da han var 15–16.

– Til og med bestefar trodde sønnen hans var en soldat.

Nagelsmann mener faren ble tynget av at han ikke fikk snakke om jobben.

– Til slutt ble det en veldig stor belastning for ham, sier han.