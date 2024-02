Se Haalands assist til Phil Foden i videovinduet øverst!

Seieren over Brentford gjør at Manchester City har tatt inn tre poeng til Liverpool på tabelltopp, og ligger to poeng bak med én kamp mindre spilt. Det er også den niende strake seieren i alle turneringer.

Mot Brentford var det Phil Foden som stod i sentrum. Tre av tre scoringer sto engelskmannen bak, i det som har blitt 14 scoringer og ni assister så langt denne sesongen.

Hovedpersonen var godt fornøyd med prestasjonen:

– Jeg er sannsynligvis i min beste form i City-trøyen på lang tid. Måtte det fortsette, sier Foden til BBC Sport og understreker at han håper at han kan spille mer på midten i fremtiden.

Hat trick-kongen høstet skryt fra flere hold.

– Han har alltid hatt et øye for mål. Han har 250 kamper allerede, og spiller sin beste sesong noensinne. Han er utrolig. Tallene hans er ordentlig gode, sier City-trener Pep Guardiola på sendingen.

– Han er ustoppelig. For en gave til fotballen, for en gave til City, sier Viaplays kommentator Roar Stokke.

HERJET: Phil Foden ble hat trick-kongen mot Brentford. Her med Haaland og Josko Gvardiols hender rundt halsen. Foto: Ian Walton / AP / NTB

Erling Braut Haaland startet sin første kamp fra start etter benbruddet som holdt han ute siden 6. desember. Forrige helg fikk han 20 minutter mot Burnley, og denne gangen ble det målpoeng.

Fodens tredje scoring for kvelden var det jærbuen som sto bak.

– Han er en enorm trussel. Han har én sjanse, og assisten for den tredje. Jeg tror ikke det er én spiss i verden som spiller mot Brentford som er komfortabel i måten de forsvarer seg på, sier Guardiola og fortsetter:

– Men han er tilbake og han spilte 90 minutter etter to måneder utenfor banen. Så for rytmen og alt, er det veldig viktig.

TAKKES AV: Guardiola tar Haaland i hånden etter hans opptreden mot Brentford. Foto: DAVID KLEIN / Reuters / NTB

Haaland mottok ballen utenfor Brentfords sekstenmeter, og sendte ballen umiddelbart videre til engelskmannen, som gjorde ingen feil alene mot keeper Mark Flekken.

Det var Haalands 25 målpoeng totalt denne sesongen. 19 mål og seks assister.

I det 86. minuttet ble nordmannen byttet av, og han gikk glisende av banen.

– Hehehe, han må hvert fall tåle litt ekstra på veien ut, og tar det med et smil, Erling Braut Haaland, sier Stokke og viser til ropene fra tilskuerne – som kalte ham en «shit Ivan Toney».

Se situasjonen her:

Manchester Citys første omgang var et ordentlig sjansebonanza.

De blåkledde gjorde fire endringer fra start etter forrige oppgjør mot Burnley. Både Haaland, Kyle Walker, Ruben Dias og Bernardo Silva var inne i startelleveren, og bidro til at City disket opp med 17 skudd i første omgang.

Haaland ble spilt til tre sjanser. Den største kom etter 23 minutter, da ble han spilt opp alene mot keeper, men misset.

Se Haalands sjanse her:

Brentfords keeper Mark Flekken spilte sitt livs kamp i første omgang. Hele ni redninger sto han bak, og bidro til at Brentford gikk opp i ledelsen etter 29 minutter ved Neal Maupay.

– Stakkars Flekken, som har vært helt fenomenal, sa Viaplays ekspert Pål André Helland da Foden satte inn sin første scoring like før pause.

Fikk du med deg denne?