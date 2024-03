– Han kunne fått sparken etter den kampen der, sier Paul Hirst, fotballjournalist i The Times.

«Den kampen» er 0–5-tapet borte mot Manchester City i august 2021. Arsenal ble sendt til bunnen av tabellen – var prosjekt Arteta liv laget?

Det er hans største tap mot Manchester City – men langt fra det eneste. Fem tap og 1–14 i målforskjell er Artetas fasit på Manchester Citys hjemmebane som Arsenal-sjef.

Det er en av få koder han ennå ikke har knekt.

Det ble likevel ikke sparken i august 2021. Forrige sesong så det i stedet heller ut til at han skulle rive ned dynastiet han hadde bidratt til å bygge opp i Manchester City.

Men Arsenals tittelhåp ble langt på vei begravet med 1–4-tapet her i Manchester i april i fjor.

HER GÅR DET GALT: Arsenal har til gode å vinne borte mot Manchester City under Mikel Artetas ledelse. Foto: www.sofascore.com

Søndag klokken 17.30 møtes de igjen til gigantoppgjør i Premier League.

Arsenal kommer på besøk til Manchester City, og det kan bli avgjørende for hvor tittelen havner i mai.

Arteta insisterer på at de er motivert av de mange og store tapene borte mot den regjerende trippelmesteren.

– Dette er et nytt Arsenal. Dette er et Arsenal som lærte av i fjor, er blitt eldre og mer erfarne, sier midtbanespiller Declan Rice til The Telegraph.

De har slått Manchester City i begge forsøk så langt. Det er bare den største bøygen igjen: Artetas gamle hjemmebane.

ELEVEN OG LÆREMESTEREN: Pep Guardiola og Mikel Arteta omtales som gode venner. Arteta har flere ganger fortalt om hvordan han ser opp til rivalen. Her er Arteta avbildet som Guardiolas assistent i mai 2019. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters / NTB

Det er også historien om eleven som stilles opp mot læremesteren, fortalt gjentatte ganger etter at Mikel Arteta forlot jobben som Guardiolas assistent for å ta over Arsenal.

– De var veldig nære, også utenfor jobben. Konene deres var nære. De har samme tanker, samme visjoner. Pep har satt et stort avtrykk på Artetas karriere, sier Paul Hirst.

Magasinet The Athletic har denne uken en lengre sak om Artetas tid i den blå delen av Manchester. De beskriver trykket stemning i laget da det ble klart at Arteta skulle forlate klubben for å bli Arsenal-sjef.

For det var i Manchester City den tidligere midtbanespilleren gikk sine første steg på trenerreisen han nå har lagt ut på.

– Han var et jævla beist, sier en kilde til the Athletic om Artetas intensitet og lærevillighet.

«The Gunners» har utviklet seg til en stabil tittelkandidat i Premier League under Artetas ledelse. Denne gangen møtes de i Manchester som likemenn for første gang, mener Hirst.

Er det på grunn av lærdommen han fikk under Guardiolas ledelse?

– Nei, nei, nei. Jeg vil ikke si det. Nei, nei. Jeg er ikke rett mann til å svare på dette, svarer Guardiola – litt ukomfortabel.

– All suksess tilhører ham. Det er lenge siden vi var sammen, sier Guardiola.

Tidligere har Arteta omtalt Guardiola som sitt idol, de møttes for første gang da Arteta var bare 15 år gammel.

– Forholdet var nødt til å endre seg, men det har ikke min relasjon til ham gjort. Han er verdens beste manager – med god margin, sa han på sin pressekonferanse fredag.

Så, med Jürgen Klopp ute av Liverpool etter denne sesongen, er det Arteta som skal ta over posisjonen som erkerival til sine gode venn Guardiola?

– Scenen er satt for det, sier Hirst.