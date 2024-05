2023/2024-sesongen på det øverste nivået i England kulminerte i Chelsea-gull etter at blåtrøyene vant 6-0 borte mot Manchester United i ligaavslutningen lørdag.

Nedsablingen på Old Trafford inneholdt blant annet to målgivende pasninger fra Reiten. Det tok 29-åringen opp i tolv målpoeng til sammen (7 mål og 5 assist). Da hører det også med til historien at angrepsspilleren fra Sunndalsøra mistet en lang rekke kamper på grunn av skade før nyttår.

Det er imidlertid ikke bare Reiten som har vært effektiv offensivt denne sesongen. Elisabeth Terland, som er blant de nominerte til å bli sesongens beste spiller, har funnet veien til nettmaskene hele 13 ganger. Én målgivende pasning tar det totale antallet målpoeng opp til 14.

Liverpool-spiller Sophie Román Haug har også grunn til å si seg fornøyd med årets sesong. Scoring i siste serierunde mot Leicester bidro til at det totalt ble sju scoringer i debutsesongen i England. 24-åringen fra Kløfta har i tillegg notert tre målgivende pasninger.

I tillegg til Reiten, Terland og Haug har også Maren Mjelde (Chelsea), Lisa Naalsund (Manchester United), Guro Bergsvand (Brighton), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham) og Maria Thorisdottir (Brighton) spilt i den engelske superligaen denne sesongen. Landslagskaptein Mjelde er ferdigspilt i Chelsea etter sju sesonger i klubben.